Silence stratégique de la CAF devant le TAS : Motsepe refuse toute pression sur la justice sportive


Silence stratégique de la CAF devant le TAS : Motsepe refuse toute pression sur la justice sportive

Le président de la Confédération Africaine de Football, Patrice Motsepe, a clairement indiqué qu’il ne s’exprimera pas sur la position de l’instance devant le Tribunal arbitral du sport. Une réserve assumée, motivée par le souci de préserver l’indépendance de la juridiction sportive. " Nous nous empêchons de nous exprimer pour ne pas influencer la décision ", a-t-il déclaré, insistant sur le respect strict des procédures en cours.

 

Ce silence, loin d’être un aveu de faiblesse, s’inscrit selon lui dans une volonté de crédibiliser la gouvernance du football africain. En attendant le verdict du TAS, la CAF affirme rester engagée dans ses réformes pour garantir transparence, équité et respect des règlements, en cohérence avec les standards internationaux

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Mercredi 8 Avril 2026
Karim Ndiaye



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