Signature d’accord Gouvernement-Syndicats de la santé : après 6 heures un terrain d’entente trouvé, le SAMES signe sous réserve...

Le gouvernement du Sénégal a procédé à la signature des accords de principe avec la partie syndicale représentée par les délégations du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames), de And Gueusseum, de la Fédération des syndicats de la santé F2S et du Syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé, ce mardi 10 avril 2022, au ministère des finances.



Les premières négociations qui devaient aboutir à une signature d'accord ce mardi 10 mai 2022, se sont terminées tard dans la nuit. Tous ont signé sauf le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames), qui a signé sous réserve.



En effet, le ministre des Finances s’est félicité de « l'esprit de dialogue », qui aurait prévalu lors de la rencontre entre syndicats de la santé et gouvernement. Les deux parties ont ainsi convenu d’un « accord de principe » sur le régime des indemnités, en présence du ministre de la santé, du ministre du travail, du ministre de la fonction publique, de la présidente du dialogue social et du ministre des finances.



« Comme le secteur de l’éducation, le secteur de la santé est très important aux yeux de la société. L’État reconnaît bien cela. Je remercie les syndicats qui ont bien compris les efforts énormes que nous sommes en train de réaliser », a assuré Abdoulaye Daouda Diallo.



Selon le ministre toujours, le gouvernement a examiné avec délicatesse la question. « Au cours de cette année 2022, beaucoup d’efforts seront faits ainsi qu’en 2023 pour finir ses engagements en 2024 », a-t-il indiqué.



Il terminera en affirmant que l’État a fait des avancées importantes, mais le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) a quitté la rencontre avant la fin de la signature, même s’ils ont apprécié les négociations...