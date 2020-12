Signature Convention ADEPME / FONGIP : 450 millions sous garantie pour les investissements des Sénégalais de l'Extérieur.

C'est pour faciliter le financement des investissements des Sénégalais de la Diaspora que le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) et l'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises ont signé une convention de financement ce lundi 21 décembre 2020. Le partenariat entre ces deux structures entre dans le cadre de la composante "Accès au financement" du Programme d'Appui aux Initiateurs de Solidarité pour le Développement (PAISD), phase 3, dont les principaux bailleurs sont l'Union Européenne et l'Agence Française de Développement (AFD).





Par conséquent, c'est pour financer les projets des Sénégalais de l'extérieur qu'un fonds de dotation a été mis en place. Selon le directeur de l'ADEPME, Idrissa Diabira, "c'est un fonds de garantie de 450 millions de FCFA dont les 300 millions sont apportés par sa structure et les 150 millions par le FONGIP."

Toutefois, pour bénéficier de ces fonds de garantie, il faut obligatoirement être sénégalais, résident de la France, de la Belgique, de l'Italie ou encore de l'Espagne. Ce critère parmi tant d'autres fait partie des conditions d'éligibilité pour accéder à ces financements. Il faut aussi avoir des projets bancables, avoir des projets de cinq (5) à cinquante (50) millions de FCFA...", a énuméré l'administrateur général du FONGIP, Thérèse Faye Diouf.



Ce link entre ces deux structures qui s'exerce respectivement dans l'accompagnement, ADEPME, et la garantie, FONGIP, va permettre aux Sénégalais de l'extérieur de toquer à la porte de l'entreprenariat sénégalais étant donné qu'une stratégie de garantie et d'accompagnement est à leur disposition pour leurs projets d'investissements...