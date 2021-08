Signature Accord-cadre : Aïssata Tall Sall avec la "SAGE" pour l'érection de logements sociaux destinés aux Sénégalais de la diaspora.

Dans le cadre d'un partenariat tripartite entre le ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur dirigé par Me Aïssata Tall Sall, la Société d'Aménagement et de Gestion (SAGE), et la Banque de l'habitat du Sénégal (BHS), un accord-cadre a été signé ce mardi 10 août.



Une cérémonie, pour le ministre des Sénégalais de l'extérieur, qui est une première pour le ministère qu'elle dirige. Car, ce devrait contribuer à rendre plus concret le projet des 100.000 logements, impulsé par le chef de l'État, dont 20.000 en faveur de la diaspora.



En effet, à travers cet acte posé, il s'agira selon un cadre prédéfini, pour les Coopérative d'habitat des sénégalais de l'extérieur, d'avoir plus de sécurité et de facilités quant à l'accès aux logements. Concrètement, au delà de l'intervention d'un notaire qui assurera cette sécurité juridique et le rôle de la BHS à travers l'accompagnement financier, la SAGE entend construire lors de la première phase : 270 villas F3. Ce, en plus de proposer pas moins de 1.363 terrains nus, aménagés et prêts à bâtir.



Pour Moïse Sarr, le Chargé des sénégalais de l'extérieur, "l'accès de nos compatriotes à la propriété immobilière constitue un défi... Un Indice de sécurité sociale", a-t-il fait savoir lors de la cérémonie de signature...