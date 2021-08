Sicap rue 10 : Lancement d’une opération de désinfection des lieux publics.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie, un week-end de sensibilisation de la population sur les mesures barrières à adopter et de désinfection des lieux publics a démarré ce samedi à la Sicap rue 10.



Une initiative de jeunes acteurs de développement de la localité réunis autour du mouvement « vision 35 ». Cet acte citoyen est apprécié et soutenu par Djiby Diallo, le sous préfet de Dakar-Plateau, qui est venu prendre part au lancement.



Ainsi, en collaboration avec le service d’hygiène qui a déployé les gros moyens pour la réussite de cette initiative et le ministère de la santé et de l’action sociale, les initateurs de cette opération visent à désinfecter les lieux publics tels que les écoles, mosquées, églises, hôpitaux, universités, la préfecture, et même quelques maisons si toutefois le propriétaire le souhaite.