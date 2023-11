Session ordinaire 2024 : Le budget du ministère du Commerce fixé à plus de 26 milliards

Le budget du ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises pour l’année 2024 est arrêté à la somme de 26 309 257 915FCFA.



L’exécution est étalé sur quatre programmes phares : le développement du marché intérieur et de la Consommation. Le programme de renforcement de l’intégration du Sénégal dans le commerce international. L’autre programme porte sur la promotion et le développement de l’entreprenariat privé et des PME/PMI. Il y a aussi la promotion et la valorisation des produits locaux et enfin le pilotage, la gestion et la coordination administrative.