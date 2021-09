Session de formation : Six agents outillés par Sénégal Services pour un meilleur service public.

Après cinq jours de formation sur les Espaces Sénégal Services, six récipiendaires ont reçu ce vendredi, leurs diplômes des main de Marietou Bâ, la coordinatrice de l'Unité de gestion de l'Espace Sénégal Services (ESS.) Après une rigoureuse sélection, au niveau du staff du site de Dakar (2) et du staff du site de Guédiawaye, ses agents, dont un manager et trois chargés de clientèle ont pu acquérir la certification sur la base du label Marianne.



En effet, le référentiel français "Marianne", piloté par le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique, définit depuis 2008 le standard de la qualité de l’accueil dans les services publics de l’État comme l'ont expliqué la responsable de la formation et la coordinatrice, Mme Bâ.



Cette dernière qui est largement revenue sur le rôle et les missions des Espaces Sénégal Services de rappeler que les ESS sont conçus sous forme de guichet unique par l’ADIE et son partenaire Huawei. Il s'agit de pôles digitaux en appui aux acteurs territoriaux afin de permettre aux usagers de bénéficier de services gratuits concernant divers domaines.



Une manière de contribuer au désenclavement numérique des territoires et de faire de la digitalisation des données une réalité. Au total, six sites pilotes, dont Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis devraient bénéficier de ladite formation.