Session Nationale d’Echanges et de partage : la COSYDEP donne ses contributions au Ministre de l’Education nationale

Une session d’échanges sur les priorités et les chantiers du ministère de l’éducation nationale s’est tenue, ce vendredi 26 septembre 2025. Cette rencontre a réuni une cinquantaine de partenaires (directions du MEN, PTF, ONG, OCB, syndicats et APE…). Sous la présence du ministre de l’Education nationale, la COSYDEP a exposé ses contributions.



Face à la presse, Moustapha Mamba Guirassy a remercié la Cosydep et tous les acteurs présents. De son avis, une bonne force de propulsion dans l’avenir requiert un ancrage extrêmement fort dans le passé et l’école. La tutelle a beaucoup insisté sur les valeurs, sur l’intangible, sur l’immatériel. Suivant ses propos, deux valeurs lui sont essentielles.



La première est la liberté. « On néglige beaucoup et très souvent cette valeur de liberté mais lorsqu’on n’est pas libre, on a pas la liberté de penser, on a pas la liberté d’action et très souvent malheureusement, nos réformes et volontés de changement de transformation sont toutes entravées, limitées parce qu’on a pas cette ressource essentielle fondamentale de la liberté », croit-il.

La deuxième chose, c’est l’humilité. « Je m’engage à être transparent au point d’être invisible mais pour cela, il faut beaucoup d’humilité, avoir des convictions très fortes mais humble, savoir les partager mais sans mettre son niveau en avant, sans être dans une logique corporatiste ni du ministère de l’éducation nationale, ni la société civile, ni l’association des parents d’élèves, ni de syndicaliste », partage-t-il. Le ministre a apprécié les contributions tout en affirmant qu’elles en feront de très bon usage.

Le PCA de la Cosydep, Oumar Niang a adressé des mots de remerciement et d’espoir pour les échanges entretenus lors de cette rencontre. D’après lui, cette rencontre est capitale pour le développement et le futur de l’éducation.



Sur ce point, il a félicité le ministre pour sa disponibilité et d’avoir facilité cette rencontre avec toutes les parties et les techniciens du ministère qui sont venus pour présenter les grandes orientations du ministère de l’éducation nationale. Il a ainsi demandé au ministre de faire tout son possible pour la pérennisation de ses genres de rencontres

La Cosydep a ainsi remis ses contributions au ministre de l’Education nationale.