Serigne Momar Sokhna, porte-parole des paysans de Latmingué : " La mise à disposition des semences et des vivres de soudure doit être une priorité pour éviter la famine dans le Saloum "

Lors d'un face-à-face avec la presse de Kaolack, le porte-parole des paysans de Latmingué s'est prononcé sur la famine qui menace actuellement le monde rural.

"Dans le Saloum, les pères de famille ont bradé leurs récoltes dans les marchés hebdomadaires (Loumas). Et je peux vous dire que certains d'entre eux ont même vendu leurs semences pour la prochaine campagne.

Malheureusement, les prix sont dérisoires et la plupart d'entre eux ont déjà utilisé cet argent pour nourrir leurs familles ou autres. Du coup, la famine se pointe à l'horizon et peut taper à leurs portes à tout moment", s'est-il inquiété, avant de poursuivre : " les autorités étatiques doivent prendre les devants surtout dans le Saloum en mettant à la disposition des paysans des semences et des vivres de soudure pour leur permettre de ne pas vivre dans l'extrême pauvreté. Moi qui vous parle, je suis de l'opposition mais je suis contre les marches des partis de l'opposition à Dakar. Je leur demande de venir rencontrer les paysans afin de connaître leurs difficultés. La marche ne peut rien régler et le plus important c'est de sillonner le Sénégal, connaître les difficultés auxquelles les ruraux sont confrontés et essayer d'y remédier, une fois qu'on est élu président de la République", a-t-il conclu.