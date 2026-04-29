Mandat de dépôt de Pape Malick Ndour : La CCR dénonce une décision injuste

La Convergence des Cadres Républicains (CCR) a réagi avec fermeté à la mise sous mandat de dépôt de son coordonnateur, Pape Malick Ndour. Dans un communiqué rendu public ce 28 avril 2026, l’organisation se dit indignée par la décision de la Cour suprême.

Pour la CCR, "cette évolution judiciaire renforce le sentiment d’un traitement particulier infligé à un adversaire politique, dont le seul tort est la constance dans ses convictions, la liberté de parole et l’engagement assumé au service de ses idées."



L’organisation rappelle que Pape Malick Ndour « demeure présumé innocent ». Par conséquent, poursuit le communiqué, "aucun emballement médiatique, aucune pression politique, aucune tentative de condamnation par anticipation ne sauraient se substituer au droit, à la vérité et aux garanties fondamentales reconnues à tout justiciable dans un État de droit."



Au-delà de cette affaire, la CCR "s’inquiète du climat de suspicion grandissant qui entoure plusieurs procédures visant des acteurs politiques." Le texte souligne que la justice « doit plus que jamais demeurer indépendante, impartiale et à l’abri de toute instrumentalisation."

La Convergence des Cadres Républicains réaffirme enfin son "soutien total et sans réserve à Pape Malick Ndour, à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous ceux qui lui témoignent solidarité et confiance dans cette épreuve."