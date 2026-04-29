Élections locales / Le PASTEF recadre ses structures: « Toute violation des dispositions sera sanctionnée»

Le PASTEF met de l’ordre dans ses rangs à l’approche des élections locales. Dans un communiqué officiel (PASTEF/SG 2026-002) signé le 27 avril 2026 par le Secrétaire général Mohamed Ayib Salim Daffé, le parti au pouvoir rappelle que la désignation des candidats aux prochaines élections locales relève exclusivement de la Commission Nationale d’Investiture (CNI).







Invoquant les articles 31 des Statuts et 19 du Règlement intérieur, le parti précise que les conditions et modalités de présentation des candidatures sont encadrées par une Charte des Élections, document de référence du parti. La CNI est, à ce titre, la seule autorité habilitée à préparer les investitures.







En conséquence, les sections communales et les coordinations départementales sont formellement priées de s’abstenir de toute initiative de désignation de candidats tant que la Charte des Élections n’aura pas été validée et la CNI officiellement mise en place. Le communiqué avertit sans ambages : «Toute violation de ces dispositions sera sanctionnée.»

