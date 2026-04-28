Mali - Menace sur la capitale : Le JNIM affirme maintenir son emprise sur Bamako après un retrait partiel

Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM) a diffusé une série de communiqués revendiquant une offensive stratégique d'envergure, affirmant maintenir un blocus autour de Bamako et avoir infligé des pertes historiques aux forces armées maliennes (FAMa).



​Le groupe terroriste a déclaré que ses combattants sont toujours présents au cœur de la capitale. Il précise que le retrait partiel effectué le 25 avril dernier n'était qu'un « geste de bonne volonté » de sa direction et non un signe de faiblesse. Le JNIM affirme avoir détruit la majeure partie des infrastructures militaires ceinturant Bamako, plaçant la ville sous une menace immédiate.



​Sur le plan politique et militaire, l'organisation annonce avoir tué le ministre de la Défense, Sadio Camara. Elle revendique également la mort de centaines de soldats maliens et la capture de nombreux prisonniers de guerre.



​Dans le reste du pays, le JNIM affirme s'être emparé de plusieurs localités clés dans le Nord, consolidant ainsi son emprise territoriale au détriment de l'État central.