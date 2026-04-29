Saint-Louis : ce que cachent les prolongations de garde à vue d’Ismaïla Diallo


Saint-Louis : ce que cachent les prolongations de garde à vue d’Ismaïla Diallo
Nouveau rebondissement dans une affaire déjà sensible. À Saint-Louis, l’enquête visant Ismaïla Diallo prend une tournure de plus en plus préoccupante. Selon des informations rapportées par le quotidien Libération, la Brigade de recherches a obtenu la prolongation de sa garde à vue, signe que le dossier est loin d’avoir livré tous ses secrets.
 
Une interpellation qui soulève des vagues
 
Âgé de 58 ans, Ismaïla Diallo avait été interpellé dans le sillage de Masseck Sarr. Depuis, il est maintenu dans les locaux de la Brigade de recherches de Saint-Louis, où les investigations se poursuivent activement.
 
À l’origine, plusieurs infractions lui étaient reprochées : association de malfaiteurs, diffusion de fausses nouvelles, insultes via support informatique, outrage à des ministères de culte, ainsi que diffamation envers la mémoire des morts.
 
Des faits plus graves en toile de fond
 
Mais l’affaire a pris une dimension inattendue. Toujours selon Libération, les enquêteurs auraient découvert de nouveaux éléments jugés plus graves au cours de leurs investigations. Des révélations suffisamment sérieuses pour justifier une prolongation de la garde à vue.
 
Si le contenu précis de ces nouveaux faits n’a pas encore été rendu public, tout indique que le dossier pourrait être requalifié, avec des charges plus lourdes à la clé.
 
Une enquête en pleine évolution
 
Dans ce type de procédure, la prolongation de la garde à vue n’est jamais anodine. Elle traduit généralement la nécessité pour les enquêteurs d’approfondir certaines pistes, de procéder à des confrontations ou d’exploiter des éléments techniques supplémentaires.
 
Dans le cas d’Ismaïla Diallo, les autorités semblent vouloir consolider un dossier déjà dense, dans un contexte où les infractions liées au numérique et à la diffusion de contenus sensibles font l’objet d’une vigilance accrue.
 
Vers de nouvelles inculpations ?
 
L’hypothèse de nouvelles qualifications pénales est désormais sur la table. D’après Libération, des charges « beaucoup plus corsées » pourraient venir s’ajouter à celles déjà retenues.
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Mercredi 29 Avril 2026
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