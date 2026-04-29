Détention de Pape Malick Ndour: L’APR dénonce une « justice aux ordres » et un rapport d’expertise «entaché de contrevérités»

L'Alliance pour la République (APR) a sorti ce lundi un communiqué pour dénoncer la détention de Pape Malick Ndour, coordonnateur des Cadres Républicains du parti. Il exprime une «profonde indignation» et met en cause directement le chef du gouvernement, qu'elle désigne sans ambiguïté comme «le seul commanditaire» de la procédure. Selon l'APR, la privation de liberté de Pape Malick Ndour reposerait principalement sur un rapport d'un cabinet d'expertise privé, établi de façon non contradictoire. Le parti souligne que l'intéressé n'aurait ni été entendu au préalable, ni mis en mesure de discuter les fondements techniques de ce document. «Comment peut-on décider de restreindre la liberté d'un citoyen sur la base d'un rapport qui ne peut servir qu'à titre de simple renseignement», interroge le Secrétariat Exécutif National, rejette des «conclusions entachées de confusions, de raccourcis et de contrevérités manifestes».







Le parti dénonce une démarche fragilise «dangereusement la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire» qui alimente le sentiment d'«une justice aux ordres». L’APR rappelle que Pape Malick Ndour a toujours répondu aux convocations judiciaires et s'est scrupuleusement plié à son assignation à domicile sous surveillance électronique, rendant selon lui la détention disproportionnée au regard des principes de nécessité et de proportionnalité. «Le seul tort de Monsieur Pape Malick Ndour aura été d'exercer librement son droit d'expression, dans le cadre du débat démocratique et du pluralisme politique garanti par notre Constitution», affirme le parti, qui considère que l'affaire est un « règlement de comptes politique» et dénonce une volonté de «réduire au silence une voix politique crédible et engagée».







Face à cette situation, l'APR annonce une «mobilisation citoyenne et républicaine générale» pour exiger le rétablissement d'une justice indépendante. Le parti promet d'engager toutes les actions nécessaires pour mettre fin à ce qu'il présente comme des «tentatives multiples et répétées de bâillonnement». Il pose ainsi l'affaire Ndour sur le terrain plus large de la défense des libertés publiques et des garanties fondamentales de l'État de droit.

