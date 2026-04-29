Entre Port, médias et santé: l’enquête Doudou Lamine Dieng emporte de nouvelles personnalités…un célèbre acteur arrêté

L’enquête autour de l’affaire Pape Cheikh Diallo continue de prendre une ampleur inattendue. Selon les révélations du quotidien Libération, la Brigade de recherches de Keur Massar a procédé à une nouvelle vague d’interpellations dans ce dossier tentaculaire qui, depuis février 2026, ne cesse d’éclabousser de nouveaux noms.



Ce qui n’était au départ qu’une procédure ciblée s’est transformé en une enquête de grande envergure portant sur une série de chefs d’accusation particulièrement lourds : association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission volontaire du VIH/Sida par rapports sexuels non protégés, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux et trafic de drogue.



Un cadre du Port autonome dans la tourmente



Parmi les nouvelles personnes arrêtées figure Bamba Amar, présenté comme chef de service à la facturation du Port autonome de Dakar. Toujours selon Libération, il a été interpellé directement sur son lieu de travail, signe que les enquêteurs veulent frapper vite et fort dans ce dossier sensible.



Sa mise en cause serait liée aux déclarations de plusieurs suspects déjà arrêtés dans l’enquête. Des partenaires présumés de Doudou Lamine Dieng auraient cité son nom lors de leurs auditions, entraînant son arrestation dans la foulée.



Une chaîne d’interpellations en cascade



Les gendarmes semblent désormais remonter un réseau bien plus vaste que prévu. Les investigations ont déjà conduit à l’arrestation de plusieurs individus décrits comme proches ou partenaires présumés de certains mis en cause déjà écroués.



Selon Libération, Birahim Fall, lui-même agent au Port, aurait livré aux enquêteurs une liste de partenaires présumés dans laquelle figure également le nom de l’acteur Abdou Aziz Guèye, interpellé peu après.



Le vétérinaire Dr Ibrahima Bittar aurait lui aussi été arrêté, tandis qu’El Hadji Malick Ndao se retrouve actuellement en garde à vue. Son nom serait apparu dans les recoupements effectués par les gendarmes au fil des auditions.



Un dossier qui s’élargit chaque jour



L’affaire prend désormais les allures d’un vaste scandale. Chaque arrestation semble ouvrir sur de nouveaux témoignages, de nouveaux liens et de nouvelles ramifications.



Le dossier, qui avait déjà provoqué de vives réactions avec l’arrestation de l’animateur Pape Cheikh Diallo, continue de s’alourdir avec l’apparition de nouveaux profils issus de milieux variés : administration portuaire, secteur bancaire, médias, santé et spectacle.



Les enquêteurs semblent s’appuyer sur des éléments techniques solides, notamment des données numériques, qui viendraient corroborer plusieurs témoignages recueillis.



Des preuves techniques déterminantes



Parmi les personnes déjà placées sous mandat de dépôt figure également le gendarme auxiliaire Lamine Sylla. D’après Libération, malgré ses dénégations, il aurait été « formellement cerné » par des preuves techniques recueillies par les enquêteurs.



Ces éléments renforcent l’idée que la Brigade de recherches dispose désormais d’un faisceau d’indices suffisamment consistant pour poursuivre ses investigations sans relâche.

