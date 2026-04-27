Mali : L' ex PM Choguel Kokalla Maïga rend hommage au Général Sadio Camara

L’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a réagi, dans un message officiel, au décès du Sadio Camara, ministre d’État chargé de la Défense et des Anciens Combattants, survenu le 25 avril 2026 dans des circonstances qualifiées de tragiques.

Dans cette déclaration à forte tonalité institutionnelle, l’ex-chef du gouvernement exprime « une profonde affliction », tout en saluant « une fierté nationale » face au parcours du haut gradé, présenté comme une figure centrale de la refondation militaire du Mali.



Choguel Kokalla Maïga dresse le portrait d’un responsable « rigoureux » et « loyal », mettant en avant son rôle stratégique dans le processus de renforcement de la souveraineté nationale. Il insiste notamment sur son apport dans la modernisation de l’appareil de défense et dans la consolidation des capacités opérationnelles des forces armées.



Évoquant les circonstances du décès, l’ancien Premier ministre souligne le caractère « héroïque » de la disparition du Général Sadio Camara, affirmant qu’il est tombé « en faisant face à une attaque terroriste ». Une mort qu’il inscrit dans la continuité d’un engagement militaire total au service de l’État.



Le message met également en exergue l’héritage sécuritaire laissé par le ministre défunt, notamment en matière d’équipements militaires et de structuration des dispositifs de défense, considérés comme des acquis durables pour le pays.



Dans une formule marquante, Choguel Kokalla Maïga estime que « sa disparition l’élève au rang de figure historique », appelant à la reconnaissance nationale de son engagement.

L’ancien Premier ministre a, par ailleurs, adressé ses condoléances aux Forces armées maliennes, à la famille du disparu ainsi qu’à l’ensemble de ses proches, dans un contexte de deuil national.