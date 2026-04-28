Drame à Linguère : un berger retrouvé mort, une enquête ouverte

Un drame s’est produit dans la zone de Linguère, où le corps sans vie d’un jeune berger a été découvert en pleine brousse.



Selon les informations recueillies, la victime, identifiée sous les initiales S.A. Sow, âgée d’environ 25 ans, a été retrouvée par des passants qui ont alerté les autorités. Les circonstances exactes de sa mort restent à déterminer, mais il s’agirait d’un acte criminel.



Informés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Dodji se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage. Le corps a ensuite été transféré à l’hôpital Magatte Lo de Linguère pour les besoins de l’enquête.

