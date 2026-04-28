Drame à Linguère : un berger retrouvé mort, une enquête ouverte

Un drame s’est produit dans la zone de Linguère, où le corps sans vie d’un jeune berger a été découvert en pleine brousse.
Selon les informations recueillies, la victime, identifiée sous les initiales S.A. Sow, âgée d’environ 25 ans, a été retrouvée par des passants qui ont alerté les autorités. Les circonstances exactes de sa mort restent à déterminer, mais il s’agirait d’un acte criminel.
Informés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Dodji se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage. Le corps a ensuite été transféré à l’hôpital Magatte Lo de Linguère pour les besoins de l’enquête.
D’après des sources concordantes, l’auteur présumé des faits aurait pris la fuite après l’incident et n’a, pour l’heure, pas encore été identifié. Marié et père d’une fillette, le défunt laisse derrière lui une famille endeuillée.
Le certificat de genre de mort délivré par le médecin atteste d'un décès consécutif à une plaie latéro-cervicale gauche, large de 12 cm, avec une section de la carotide externe. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de faire toute la lumière sur cette affaire.
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