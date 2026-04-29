Paris recommande à ses ressortissants de quitter temporairement le Mali "dès que possible" (affaires étrangères)

La France recommande aux ressortissants français présents au Mali "de prévoir un départ temporaire dès que possible par les vols commerciaux encore disponibles", selon des consignes du ministère des Affaires étrangères actualisées et publiées mercredi.



"Après les attaques du samedi 25 avril dans plusieurs localités du pays, dont Bamako, la situation sécuritaire demeure extrêmement volatile", souligne le Quai d'Orsay. "Pour rappel, il reste formellement déconseillé de se rendre au Mali, quel que soit le motif", ajoute-t-il.



Au total, 4.200 Français sont inscrits au registre consulaire, auxquels il faut ajouter les non inscrits, estimés à quelque 3.000. Aux deux tiers, il s'agit de binationaux installés à Bamako.