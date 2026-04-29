Procès libyen: Sarkozy contredit Guéant et affirme que Kadhafi ne lui a pas parlé de Senoussi en 2007

Nicolas Sarkozy a contredit, mercredi devant la cour d'appel de Paris, Claude Guéant en réfutant que Mouammar Kadhafi ait évoqué le sort judiciaire de son beau-frère lors d'un dîner officiel à Tripoli en 2007, et qu'il ait lui-même demandé à son bras droit de s'occuper de ce sujet.



"La seule fois où M. Kadhafi m'en a parlé, c'est en 2005", lors d'une visite que M. Sarkozy effectuait en tant que ministre de l'Intérieur, a ajouté ce dernier, qui avait déjà expliqué avoir formulé une fin de non-recevoir à cette requête.



Le point est central: l'accusation soupçonne qu'un "pacte de corruption" a été conclu entre le camp Sarkozy et les autorités libyennes, qui auraient accepté le principe d'un financement de sa campagne présidentielle de 2007 en échange d'un certain nombre de contreparties, dont l'examen du sort judiciaire d'Abdallah Senoussi, condamné en France à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'attentat de 1989 contre le DC-10 d'UTA (170 morts).