À Pikine, la précarité de la Tabaski se presse chez le maire Abdoulaye Timbo

À quelques jours de l’Aïd el-Kébir, des centaines d’habitants de Pikine ont fait le déplacement devant le complexe Léopold Sédar Senghor pour solliciter l’aide du maire Abdoulaye Thimbo. Un afflux qui révèle, bien avant la fête, les difficultés économiques pesant sur de nombreux foyers.
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