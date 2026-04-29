Enseignement du russe au Sénégal : L’ambassadeur Dmitry Kourakov reçoit l’APRUS et promet un accompagnement

L’Association des professeurs de russe du Sénégal (l’APRUS) a été reçue en audience par le l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Sénégal et en Gambie, Dmitry Kourakov, rapporte un communiqué transmis ce jour.

La délégation était composée notamment du Président de l’Association, le Dr Oumar Sow, professeur de langue et de littérature russes, du Secrétaire général M. Demba Thiaw, du Responsable pédagogique, M. Daniel Faye », précise le document, qui met en exergue plusieurs axes d’intervention majeurs, notamment le renforcement des compétences pédagogiques des enseignants du secondaire, l’amélioration qualitative des ressources didactiques, ainsi que l’intégration progressive et renforcée de la langue russe dans les curricula scolaires » .



La démarche s’inscrit dans « une dynamique globale de valorisation de l’enseignement des langues et de diversification des parcours éducatifs », souligne-t-on.

Selon le président de l'Association, Dr Oumar Sow, « les échanges ont permis de souligner le rôle déterminant que joue l’Association dans la diffusion du savoir linguistique, culturel et académique, en particulier au sein des établissements d’enseignement moyen et secondaire, ou elle contribue activement à la formation et à l’encadrement des apprenants ».



Dans cette perspective, «la fédération de Russie a été reconnue comme un partenaire de premier plan, dont l’engagement constant en faveur de l’éducation et de la science participe au développement des capacités académiques, à la promotion de la recherche scientifique et à l’ouverture internationale des systèmes éducatifs ».



Cet accompagnement s'inscrit notamment dans le cadre de mécanismes de coopération renforcée portant sur la formation des enseignants, l’appui aux établissements scolaires et la promotion du savoir scientifique et culturel », précise-il.

L’audience, empreinte de solennité et marquée par une convergence de vues, ouvre ainsi des perspectives prometteuses pour le renforcement et la structuration de l’enseignement du russe dans les collèges et lycées du Sénégal, ainsi que pour l’approfondissement et la consolidation des relations éducatives et scientifiques entre les deux parties , a conclu le président de l'Association des Professeurs de Russe au Sénégal, Dr Oumar Sow.