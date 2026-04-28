Non Paiement des "épargnes": le Collectif National des ex-agents de La Poste annonce un sit-in à Thiès

Dans un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu Thiès, le Collectif National des ex-agents de La Poste, issus du Plan de Départ Volontaire Négocié, a tenu à informer l’opinion publique nationale et internationale, de la tenue d’un sit-in pacifique devant les locaux de la MECAP de Thiès, le jeudi 30 avril 2026.

Les ex-agents de La Poste comptent tenir ce sit-in pour, disent-ils, " exiger le paiement intégral de nos épargnes, qui restent à ce jour non honorées, malgré les engagements pris par les autorités compétentes".

" Face à cette situation qui perdure et qui impacte lourdement les conditions de vie des ex-agents concernés, le Collectif entend, à travers cette action citoyenne et responsable, interpeller les autorités afin d’obtenir une résolution diligente de ce dossier", ont-ils fait savoir.

Le Collectif a dans la foulée réaffirmé " son attachement aux principes de légalité, de paix et de dialogue, tout en demeurant pleinement déterminé à faire valoir ses droits légitimes"...