Assemblée Nationale: "Diomaye n'est pas un homme de confiance", a lancé Serigne Bara Ndiaye

Lors de sa prise de parole, ce mardi 28 avril 2026, lors du vote de la réforme des lois L29 et L30, le député Cheikh Bara Ndiaye de Pastef a sévèrement critiqué le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye. Face aux députés, le pro-sonko a lancé des piques au président de la République, sous les applaudissements nourris des autres députés proches du président du parti Pastef Ousmane Sonko. " Diomaye Faye, n'est pas un homme de confiance. Ousmane Sonko je m'adresse à vous, président Ousmane Sonko, on ne doit plus faire confiance à Diomaye... tout ce qu'il nous envoie ici comme loi, on doit bien l'examiner..."