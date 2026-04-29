Démographie : Le Sénégal compte 19 millions d’habitants en 2025, selon le RGPH-5

En l’espace de moins de cinquante ans, le Sénégal a vu sa population exploser. De 4,99 millions d’habitants recensés en 1976, le pays est passé à 18,1 millions en 2023, selon les résultats du cinquième Recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH-5). Les projections démographiques portent désormais ce chiffre à 19,07 millions en 2025.







Cette croissance soutenue s’explique par une combinaison bien connue : la baisse de la mortalité et un niveau de fécondité qui, malgré son recul progressif, reste relativement élevé. Le taux d’accroissement naturel annuel s’est établi à 2,9 % sur la période intercensitaire 2013-2023, après avoir légèrement fléchi à 2,5 % entre 1988 et 2002.







La fécondité suit une trajectoire à la baisse depuis plusieurs décennies. L’Indice synthétique de Fécondité (ISF), le nombre moyen d’enfants qu’aurait une femme au terme de sa vie reproductive est passé de 6,4 enfants par femme en 1986 à 4,2 en 2023. Un recul significatif, mais qui place encore le Sénégal parmi les pays à forte fécondité à l’échelle mondiale.







Du côté de la mortalité, les chiffres témoignent des progrès réalisés en matière de santé publique. Le taux brut de mortalité s’établit à 5,6 pour mille, selon le dernier recensement. L’espérance de vie à la naissance atteint désormais 68,9 ans, à conditions de mortalité inchangées. Ces données dressent le portrait d’un pays en pleine transition démographique, avec une population jeune et en forte croissance, dont les besoins en emplois, services de santé et infrastructures éducatives continueront de peser sur les priorités des pouvoirs publics dans les décennies à venir.

