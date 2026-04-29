Réflexions structurelles : L'AEEMS renforce les capacités de ses membres des sections universitaires

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action 2026, l’AEEMS (Association des Élèves et Étudiants Musulmans du Sénégal) organise un séminaire interuniversitaire du 30 avril au 3 mai 2026, selon un communiqué du Comité exécutif.



Cette initiative vise à renforcer les capacités militantes, managériales et scientifiques de ses membres, en mettant un accent particulier sur les sections universitaires, considérées comme un maillon essentiel de la structuration et du rayonnement de l’organisation.



Le communiqué parvenu à Dakaractu souligne que ces sections évoluent dans un contexte marqué par un renouvellement générationnel accéléré et par de profondes mutations du système universitaire sénégalais. Une situation qui, selon l’organisation, entraîne plusieurs défis, notamment une rupture dans la transmission des expériences entre générations, un affaiblissement de l’engagement militant et des difficultés d’adaptation aux transformations académiques et institutionnelles.



À cela s’ajoutent la dégradation des conditions d’études et les préoccupations liées au niveau académique, qui renforcent la nécessité d’une réflexion structurée et prospective. L’AEEMS met également en avant l’érosion progressive de la fraternité, valeur fondatrice de la cohésion entre les sections universitaires, dont la revitalisation apparaît essentielle pour renforcer l’unité interne.



C’est dans ce contexte que s’inscrit le thème du séminaire : « L’AEEMS dans un contexte de renouvellement générationnel : quelle formation militante pour relever les défis dans une université en mutation ? »



À travers cette rencontre, l’organisation entend créer un cadre de concertation, d’échanges et de partage d’expériences, afin de susciter une réflexion collective et d’identifier des réponses adaptées aux enjeux actuels.



Le séminaire ambitionne également de contribuer à la redynamisation de la formation militante, au renforcement du syndicalisme universitaire, à la consolidation des liens fraternels et à l’élaboration de stratégies d’adaptation aux mutations en cours, en vue de garantir la pérennité et l’efficacité de son action.

