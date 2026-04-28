Modification du code électoral: " Si la majorité PASTEF veut réellement répondre à la commande de l'opinion, qu’elle revienne sur la loi d’amnistie"( TAS).

Dans une note rendue publique sur X, Thierno Alassane Sall, concernant la proposition de loi relative à la modification du code électoral émise par la majorité PASTEF, a tenu aussi à insister sur la nécessité de revenir sur la loi d’amnistie afin de situer les responsabilités.

" Ainsi donc, PASTEF proclame vouloir faire œuvre de rectification. Soit. Mais alors, qu’y a-t-il de plus scélérat que la loi d’amnistie qui jette un voile sur des faits que le peuple a le droit de connaître ?", s'est-il interrogé.

Avant d'enfoncer le clou. " Pourquoi le « complot » Sweet Beauté reste-t-il scellé, alors que des faits nouveaux graves méritent d'être investigués ?".

Selon TAS, " Si la majorité PASTEF veut réellement répondre à la commande de l'opinion, qu’elle revienne sur la loi d’amnistie"...