Désengorgement des prisons : Le "réquisitoire " du Procureur de Diourbel, Amary Faye


Désengorgement des prisons : Le "réquisitoire " du Procureur de Diourbel, Amary Faye
L'organisation d'une session marathon de quatre jours à compter du lundi 27 avril 2026, par le tribunal de grande instance de Diourbel, a été l'occasion pour le procureur Amary Faye de plaider pour le désengagement des prisons. 
 
"La tenue des sessions chaque mois est à saluer dans la mesure où cela permet de désengorger le rôle des Chambres criminelles, mais aussi et surtout de désengorger les prisons. Pour le cas de celle qui nous réunit ce matin, vingt affaires sont inscrites au rôle pour cinq par jour et pendant quatre jours. La plupart des dossiers sont liés aux affaires de mœurs à savoir le viol, la pédophilie et des infractions connexes", a-t-ilindiqué. 
 
"C'est le lieu de remercier et surtout saluer l'ensemble du tribunal, à commencer par le président pour les diligences prises afin que cette session se déroule dans les meilleures conditions. À travers la personne du président, je remercie tous les juges, l'administration du greffe du parquet qui a été associée à la tenue de cette organisation et qui a fait le nécessaire pour que le greffe soit en état", poursuit-il.  
 
 
"Mes remerciements vont également à l'intention du barreau massivement représenté parce qu'il est rare de voir autant d'avocats présents ici dans une audience de Chambre criminelle. Aux accusés, je donne la garantie que leurs droits seront respectés. Aux victimes, je leur donne la certitude également que le préjudice subi sera réparé et que le déséquilibre causé par l'infraction soit rétabli", a-t-il ajouté.
Autres articles
Mardi 28 Avril 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Me Assane Dioma Ndiaye :

Me Assane Dioma Ndiaye : "Il nous faut encore lutter contre les longues détentions préventives au Sénégal" - 28/04/2026

À Pikine, la précarité de la Tabaski se presse chez le maire Abdoulaye Timbo

À Pikine, la précarité de la Tabaski se presse chez le maire Abdoulaye Timbo - 27/04/2026

Réformes électorales / Me Abdoulaye Tine dénonce la démarche des députés de Pastef: « On ne peut pas prôner le consensus et légiférer en solitaire… l’urgence n’est pas caractérisée »

Réformes électorales / Me Abdoulaye Tine dénonce la démarche des députés de Pastef: « On ne peut pas prôner le consensus et légiférer en solitaire… l’urgence n’est pas caractérisée » - 27/04/2026

Mali : L' ex PM Choguel Kokalla Maïga rend hommage au Général Sadio Camara

Mali : L' ex PM Choguel Kokalla Maïga rend hommage au Général Sadio Camara - 27/04/2026

Mission de l'UA : Me Madické Niang reprend service et se charge de l’évaluation du processus électoral à Sao-Tomé

Mission de l'UA : Me Madické Niang reprend service et se charge de l’évaluation du processus électoral à Sao-Tomé - 27/04/2026

TOUBA- Alioune Sarr, en visite à Al Azhar, estime que Touba est le fer de lance d’un nouveau modèle partagé entre spiritualité, savoir et innovation

TOUBA- Alioune Sarr, en visite à Al Azhar, estime que Touba est le fer de lance d’un nouveau modèle partagé entre spiritualité, savoir et innovation - 27/04/2026

Karang – Gambie : une filière de migration clandestine démantelée, trois passeurs déférés

Karang – Gambie : une filière de migration clandestine démantelée, trois passeurs déférés - 27/04/2026

673 millions envolés : la commerçante gambienne “livrée” à la police par son fournisseur à Guédiawaye

673 millions envolés : la commerçante gambienne “livrée” à la police par son fournisseur à Guédiawaye - 27/04/2026

Tentative de viol présumée à la Place de la Nation : une collégienne de 15 ans prise au piège d’un prédateur

Tentative de viol présumée à la Place de la Nation : une collégienne de 15 ans prise au piège d’un prédateur - 27/04/2026

Y’en a marre! ( Alioune Badara COULIBALY)

Y’en a marre! ( Alioune Badara COULIBALY) - 26/04/2026

Célébration du centenaire de Me Wade : Le PDS sollicite la bénédiction de Touba

Célébration du centenaire de Me Wade : Le PDS sollicite la bénédiction de Touba - 26/04/2026

Attaque au Mali : Plusieurs morts dans un attentat à Bamako ( Gouvernement de transition)

Attaque au Mali : Plusieurs morts dans un attentat à Bamako ( Gouvernement de transition) - 26/04/2026

Attaque au Mali : Le gouvernement de transition annonce le décès du ministre de la défense, Sadio Camara à Bamako

Attaque au Mali : Le gouvernement de transition annonce le décès du ministre de la défense, Sadio Camara à Bamako - 26/04/2026

Amnistie et justice : Yassine Fall trace la ligne rouge: « les auteurs d’actes de torture et de crime de sang répondront… »

Amnistie et justice : Yassine Fall trace la ligne rouge: « les auteurs d’actes de torture et de crime de sang répondront… » - 26/04/2026

Ousmane Sonko dévoile les grandes lignes de la réforme agricole pour une souveraineté alimentaire

Ousmane Sonko dévoile les grandes lignes de la réforme agricole pour une souveraineté alimentaire - 26/04/2026

Le monde vacille, Touba construit : le paradoxe Cheikh Mountakha

Le monde vacille, Touba construit : le paradoxe Cheikh Mountakha - 26/04/2026

BAMBEY- L’Université Alioune Diop célèbre l’excellence / 17e promotion en Santé communautaire et 7e promotion en Développement durable à l’honneur

BAMBEY- L’Université Alioune Diop célèbre l’excellence / 17e promotion en Santé communautaire et 7e promotion en Développement durable à l’honneur - 26/04/2026

Deux ans de gouvernance : La coalition APTE revendique des résultats tangibles et réclame une accélération

Deux ans de gouvernance : La coalition APTE revendique des résultats tangibles et réclame une accélération - 26/04/2026

Aïda Mbodj érige la coalition APTE en bouclier d’Ousmane Sonko: « Pourquoi il faut protéger l’homme qui a osé faire ce que beaucoup n’osent pas… »

Aïda Mbodj érige la coalition APTE en bouclier d’Ousmane Sonko: « Pourquoi il faut protéger l’homme qui a osé faire ce que beaucoup n’osent pas… » - 26/04/2026

Assemblée générale du FDR à Thiès : Oumar Sarr dénonce les emprisonnements et les restrictions des libertés au Sénégal

Assemblée générale du FDR à Thiès : Oumar Sarr dénonce les emprisonnements et les restrictions des libertés au Sénégal - 26/04/2026

Thiès - AG du FDR / Modou Diagne Fada dresse un tableau sombre de la situation actuelle du pays :

Thiès - AG du FDR / Modou Diagne Fada dresse un tableau sombre de la situation actuelle du pays : "Deux ans de misère, ça suffit!" - 26/04/2026

Attaque au Mali : La CEDEAO réagit

Attaque au Mali : La CEDEAO réagit - 26/04/2026

Kaolack : La coalition Diomaye Président valide les textes fondateurs, se réorganise et se dit prête à réélire le Président Diomaye

Kaolack : La coalition Diomaye Président valide les textes fondateurs, se réorganise et se dit prête à réélire le Président Diomaye - 26/04/2026

MALI : Le convoi d'Africa Corps quitte Kidal avec le drapeau blanc

MALI : Le convoi d'Africa Corps quitte Kidal avec le drapeau blanc - 26/04/2026

Reddition de soldats maliens à Kidal

Reddition de soldats maliens à Kidal - 26/04/2026

Attaques djihadistes au Mali : Bassirou Diomaye Faye condamne et exprime sa solidarité au peuple malien

Attaques djihadistes au Mali : Bassirou Diomaye Faye condamne et exprime sa solidarité au peuple malien - 26/04/2026

Tirs au gala de la presse : le suspect comparaîtra lundi devant la justice (autorités américaines)

Tirs au gala de la presse : le suspect comparaîtra lundi devant la justice (autorités américaines) - 26/04/2026

Tirs au gala de la presse : Trump parle d'un

Tirs au gala de la presse : Trump parle d'un "assassin en puissance" qui voulait tuer - 26/04/2026

Trump

Trump "ne renoncera pas" à l'Iran après les coups de feu - 26/04/2026

Trump évacué après des coups de feu lors d'un gala à Washington

Trump évacué après des coups de feu lors d'un gala à Washington - 26/04/2026

RSS Syndication