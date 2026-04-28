Désengorgement des prisons : Le "réquisitoire " du Procureur de Diourbel, Amary Faye



"Mes remerciements vont également à l'intention du barreau massivement représenté parce qu'il est rare de voir autant d'avocats présents ici dans une audience de Chambre criminelle. Aux accusés, je donne la garantie que leurs droits seront respectés. Aux victimes, je leur donne la certitude également que le préjudice subi sera réparé et que le déséquilibre causé par l'infraction soit rétabli", a-t-il ajouté.

L'organisation d'une session marathon de quatre jours à compter du lundi 27 avril 2026, par le tribunal de grande instance de Diourbel, a été l'occasion pour le procureur Amary Faye de plaider pour le désengagement des prisons."La tenue des sessions chaque mois est à saluer dans la mesure où cela permet de désengorger le rôle des Chambres criminelles, mais aussi et surtout de désengorger les prisons. Pour le cas de celle qui nous réunit ce matin, vingt affaires sont inscrites au rôle pour cinq par jour et pendant quatre jours. La plupart des dossiers sont liés aux affaires de mœurs à savoir le viol, la pédophilie et des infractions connexes", a-t-ilindiqué."C'est le lieu de remercier et surtout saluer l'ensemble du tribunal, à commencer par le président pour les diligences prises afin que cette session se déroule dans les meilleures conditions. À travers la personne du président, je remercie tous les juges, l'administration du greffe du parquet qui a été associée à la tenue de cette organisation et qui a fait le nécessaire pour que le greffe soit en état", poursuit-il.