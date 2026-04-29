Interview exclusive avec l'Ambassadeur du Maroc en Chine

À l'approche de la mise en œuvre de la politique chinoise de zéro droit de douane au profit des 53 pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques, ABDELKADER EL ANSARI, l'ambassadeur du Maroc en Chine a accordé une interview exclusive menée par notre journaliste ZHANG SHANHUI. Il a partagé ses opinions sur des sujets tels que l'impact de cette politique, les nouveaux pôles de croissance du commerce bilatéral Chine-Maroc, et les échanges humains et culturels entre les deux peuples.
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