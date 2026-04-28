Retour triomphal : le député-maire des Agnams Farba Ngom acclamé pour sa première apparition après sa libération

À peine libéré, le député-maire des Agnams est apparu à son domicile des Almadies, à Dakar, entouré de sa famille, de ses amis et de ses camarades de parti. Devant sa résidence, une foule immense s’était rassemblée pour lui réserver un accueil enthousiaste, symbole d’un soutien populaire resté intact.
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