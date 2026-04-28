Kaolack - Rencontres des Leaders de Diomaye Président : « Kaolack souffre…, nous sommes venus pour qu’elle se développe » (Amy Mara)

Mais selon Amy Mara, c’est cette situation qui a motivé l’engagement des leaders de la coalition Diomaye Président de Kaolack d'où cette structuration. « Nous sommes venus pour nous battre pour que Kaolack change, pour que Kaolack se développe, pour que Kaolack avance. Nous avons la potentialité et savons qu’avec le président de la République avec sa vision2050 sur l’agenda national de la transformation, Kaolack va se développer », a conclu la coordonnatrice départementale des femmes de Diomaye Président de Kaolack.

Rappelons que l’atelier de validation de documents et de restructuration a réuni les leaders de 120 partis politiques et mouvements alliés qui constituent la coordination départementale de la coalition Diomaye Président à Kaolack.