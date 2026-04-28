Kaolack - Rencontres des Leaders de Diomaye Président : « Kaolack souffre…, nous sommes venus pour qu’elle se développe » (Amy Mara)

Lors de l’atelier de validation de documents et de restructuration de la coordination départementale de la coalition Diomaye Président de Kaolack, la coordinatrice départementale des femmes de ladite coalition, Amy Mara, a exprimé ses préoccupations face à la situation socio-économique de Kaolack. Elle dénonce notamment le problème lié à l’assainissement, le chômage des jeunes, entre autres. « Depuis que Kaolack a été érigée en commune, nous avons eu des premiers ministres, des ministres, des DG etc..., mais jusqu’à présent Kaolack souffre. Nous n’avons pas d’assainissement, nous n’avons pas d’écoles qui répondent aux normes, pas de structures sanitaires de ce nom, pas d’entreprises qui permettent de créer des emplois. Nous n'avons qu’une seule activité, c’est le transport de motos Jakarta », a-t-elle regretté.
Mais selon Amy Mara, c’est cette situation qui a motivé l’engagement des leaders de la coalition Diomaye Président de Kaolack d'où cette structuration. « Nous sommes venus pour nous battre pour que Kaolack change, pour que Kaolack se développe, pour que Kaolack avance. Nous avons la potentialité et savons qu’avec le président de la République avec sa vision2050 sur l’agenda national de la transformation, Kaolack va se développer », a conclu la coordonnatrice départementale des femmes de Diomaye Président de Kaolack.
Rappelons que l’atelier de validation de documents et de restructuration a réuni les leaders de 120 partis politiques et mouvements alliés qui constituent la coordination départementale de la coalition Diomaye Président à Kaolack.
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