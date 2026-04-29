Diourbel : Dame Niang prend 10 ans ferme pour avoir orchestré le vol de 3 millions chez sa sœur


Diourbel : Dame Niang prend 10 ans ferme pour avoir orchestré le vol de 3 millions chez sa sœur

Dame Niang a écopé devant la Chambre criminelle de Diourbel de dix ans de réclusion criminelle. La même peine a été appliquée à son acolyte Mame Ngor Diouf tandis que leur chauffeur Serigne Saliou Loum reconnu coupable de recel criminelle a pris 5 ans.

 

Le 28 mars 2022, les deux Co-épouses Ngoné Niang et Bousso Ndiaye étaient allées déposer plainte à la fois au commissariat spécial de police et à la brigade spéciale de gendarmerie de Touba pour vol. 

 

En effet, c'est la semaine précédente, le 21 mars 2022 que des hommes armés ont fait irruption chez les deux dames en pleine journée. Ngoné Niang étant allée à l'hôpital au moment des faits, les trois jeunes hommes sous prétexte d'acheter de la glace, se sont introduits dans la chambre de Ngoné Niang où ils ont séquestré Bousso Ndiaye et sa domestique.

 

Sachant clairement ce qu'ils étaient venus voler, les hôtes indésirables ont ouvert une des commodes et emporté la somme de 3,270 millions en plus des bijoux et smartphones des occupants de la maison. Informée par son époux vivant en Europe que sa co-épouse Bousso Ndiaye a alertée, Ngoné Niang a immédiatement soupçonné son propre grand frère Dame Niang.

 

Ceci, parce que ce dernier qui savait qu'elle détenait cet argent que son époux lui a envoyé, demandait à sa sœur avec insistance de le lui donner pour qu'il puisse fructifier son commerce de tissus. L'enquête ouverte a permis aux limiers d'interpeller en premier Moustapha Gaye qui a reconnu sa participation au vol. D'ailleurs c'est lui qui a divulgué l'identité de Dame Niang comme étant l'instigateur du vol avec Demba Gaye, Mame Ngor Diouf et Serigne Saliou Loum qui a servi de chauffeur. 

 

À l'enquête jusqu'à devant la barre de la Chambre criminelle, Dame Niang et Mame Ngor Diouf ont reconnu les faits tandis que Serigne Saliou Loum a juré qu'il ignorait tout de l'entreprise criminelle Dame Niang qui l'avait loué pour 5000 Cfa la course. Étant mineures au moment des faits, Demba Gaye et Moustapha Gaye n'ont pas comparu parce qu'ils seront jugés au tribunal des mineures. 

 

Ainsi, Dame Niang, Serigne Saliou Loum et Mame Ngor Diouf ont été poursuivis pour les crimes d'association de malfaiteurs,vol commis en réunion avec violence et usage d'arme et de véhicule. Malheureusement, Bousso Niang décide avec le procès en accouchant de son troisième enfant. 

 

LE PROCUREUR AMARY FAYE REQUIERT 10 ANS ET 5 ANS DE RÉCLUSION CRIMINELLE 

 

"Dans ce dossier, il faut interroger les déclarations de chacun des accusés qui ont nié détenir un coupe-coupe au moment du forfait. Les victimes ignorent l'implication juridique de l'arme dans le vol et ne peuvent pas l'inventer. Dame Niang n'a pas participé au vol car n'étant pas entré dans la maison, mais il est l'instigateur. Il faut alors disqualifier les faits en complicité de vol en ce qui le concerne. Il y'a eu utilisation d'armes que Dame Niang a donné à Mame Ngor Diouf pour intimider", déclare le maître des poursuites.

 

Amary Faye d'ajouter "l'utilisation de véhicule aussi est corroborée par les accusés eux-mêmes. Quant à l'accusé Serigne Saliou Loum, il a été versatile avec des déclarations contradictoires tout au long de la procédure. S'il ne peut pas être reconnu coupable de vol ou de complicité de vol, je requiers qu'il soit reconnu coupable de recel criminelle. L'association de malfaiteurs est établie car chacun des accusés savait sa tâche à accomplir"". Il a ainsi requis 10 ans contre Dame Niang et Mame Ngor Diouf et cinq ans ferme contre Serigne Saliou Loum. 

 

Rendant son verdict quelques heures après, la Chambre criminelle a suivi le procureur Amary Faye dans son réquisitoire en condamnant Dame Niang et Mame Ngor Diouf à 10 ans de réclusion criminelle contre 5 ans pour Serigne Saliou Loum. Les conseils de la défense en l'occurrence Maîtres Cheikh Ngom, Assane Dioma Ndiaye et Djiby Diallo, respectivement pour Dame Niang, Serigne Saliou Loum et Mame Ngor Diouf, auront beau plaidé la clémence de la Chambre criminelle mais en vain.

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Mercredi 29 Avril 2026
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