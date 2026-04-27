Mission de l'UA : Me Madické Niang reprend service et se charge de l’évaluation du processus électoral à Sao-Tomé

L’ancien ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal, Me Madické Niang est désormais chargé de conduire une délégation chargée d’évaluer les besoins ainsi que les dispositifs pré-électoraux de Sao Tomé-et-Principe, en perspective de l’élection présidentielle prévue en juillet 2026. Cette mission lui a été confiée à l’Union Africaine. L’objectif est d’évaluer les dispositifs préélectoraux en perspective de l’élection présidentielle prévue en juillet 2026.



Dans cette note, « il renseigne que la mission qui s’inscrit dans la stratégie de l’UA pour des scrutins transparents et crédibles se déroulera du 26 avril au 2 mai 2026 » D’ailleurs, « Me Madické Niang a quitté Dakar hier à destination de Lisbonne avant de rallier Sao Tomé-et-Principe après en avoir informé les autorités sénégalaises, en particulier le premier ministre ainsi que le Ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur ».



Ainsi, souligne-t-on dans le communiqué, « fort de son expérience en qualité d’ancien ministre d’Etat chargé de la justice, puis des Affaires étrangères, ancien président de groupe parlementaire et candidat à l’élection présidentielle de 2019, ce dernier apportera une contribution significative à la réussite de cette mission ».



A ce titre, « il s’emploiera à représenter avec dignité et responsabilité l’Union africaine et le Sénégal, en s’investissant avec détermination dans cette mission en tant que chef de délégation ».

Me Madické Niang sollicite, par ailleurs, les prières de l’ensemble des sénégalais pour le plein succès de sa mission .