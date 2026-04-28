Code électoral : Guy Marius Sagna dénonce des modifications sous Macky Sall visant Wade, Khalifa Sall et Sonko

À l’Assemblée nationale, Guy Marius Sagna, membre de la majorité, a défendu l’action du régime actuel tout en s’attaquant fermement aux réformes électorales engagées sous l’ancien pouvoir. Il a rappelé qu’en 2018, Macky Sall aurait modifié l’article L57 du Code électoral, avec des effets directs sur les articles L29 et L30, dans une logique qu’il juge politique, visant selon lui à empêcher les candidatures de Abdoulaye Wade et de Khalifa Sall. Il affirme également que d’autres ajustements ultérieurs des articles L28 et L29 auraient eu pour objectif d’écarter Ousmane Sonko, tout en permettant parallèlement le retour de Karim Wade et de Khalifa Sall dans le jeu électoral. Selon lui, ces modifications traduisent une logique de “texte sur mesure” au service d’intérêts politiques. Il a toutefois conclu en appelant à dépasser ces pratiques afin de préserver la stabilité et d’éviter que les élections ne deviennent des “sélections” plutôt qu’un véritable processus démocratique.