Serigne Cheikh Saliou Mbacké à Serigne Saliou Thioune : « Vous êtes sur la même voie que votre père Cheikh Bethio, en plus d’être un fervent musulman ! »

Conscient de l’engagement et de l’abnégation du guide des Thiantacounes, Serigne Saliou Thioune, dans la bonne marche de la confrérie mouride, depuis qu’il a succédé à feu Cheikh Bethio Thioune, l’actuel Khalif de serigne Saliou Mbacké a décerné son satisfecit. Au moment de réceptionner le nouveau « Mbarou Matlaboul Fawzeyni » (lieu où serigne Touba avait rédigé le xassida du même nom), Serigne Cheikh Saliou à encouragé serigne Saliou Thioune qui, d’après lui perpétue l’œuvre de son père Cheikh Bethio Thioune en plus d’être un exemple de discipline et de piété. « Vous êtes sur la même voie que votre père Cheikh Bethio, en plus d’être un fervent musulman ! »