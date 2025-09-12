Serigne Assane Kane claque la porte et lance la CODES : l’écologie au cœur du combat politique


C’est une rupture politique retentissante : Serigne Assane Kane, figure connue pour son franc-parler, a annoncé sa démission de FDS-Les Guelwaars pour fonder un nouveau mouvement, la Convergence Démocratique et Écologiste du Sénégal (CODES). 
Dans une déclaration liminaire au ton offensif, il dénonce les ravages du capitalisme néolibéral et alerte sur l’urgence écologique qui menace le pays : érosion côtière, insécurité alimentaire, inondations et désertification. Pour lui, l’écologie n’est plus une option, mais une doctrine politique incontournable pour sauver le Sénégal.
 
Avec la CODES, Serigne Assane Kane entend fédérer citoyens et militants autour d’un projet à la fois écologique, démocratique et social, résolument tourné vers l’action. « Le moment est venu de définir une nouvelle voie démocratique en phase avec l’impératif écologique », a-t-il martelé, appelant à un sursaut patriotique pour bâtir un Sénégal plus vert, plus juste et plus démocratique. Le mouvement veut s’imposer comme un acteur majeur dans le débat politique, en intégrant la question environnementale au cœur des politiques publiques et des choix de société.
 
Sur le plan politique, la CODES se positionne clairement dans le camp du changement en soutenant le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Pour Serigne Assane Kane, l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 » incarne une rupture historique et doit être consolidé par des forces vives déterminées. Avec une promesse de loyauté et d’engagement, la CODES annonce son entrée fracassante sur l’échiquier politique sénégalais, prêt à peser de tout son poids dans la bataille pour un État souverain, prospère et juste.
Autres articles
Vendredi 12 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Situation politique et économique : Le FDR annonce un grand rassemblement le mois prochain à Dakar

Situation politique et économique : Le FDR annonce un grand rassemblement le mois prochain à Dakar - 11/09/2025

Bocar Samba Dièye : 12 victoires judiciaires, 20 ans de procédure, et toujours en attente

Bocar Samba Dièye : 12 victoires judiciaires, 20 ans de procédure, et toujours en attente - 11/09/2025

Trump annonce la mort de son allié Charlie Kirk tué par balle

Trump annonce la mort de son allié Charlie Kirk tué par balle - 10/09/2025

Crise dans le secteur du BTP : Les Travailleurs de CDE lancent un appel au Gouvernement pour sauver l'entreprise

Crise dans le secteur du BTP : Les Travailleurs de CDE lancent un appel au Gouvernement pour sauver l'entreprise - 10/09/2025

Tambacounda : un malade mental viole une femme et se dit envoyé pour une “mission divine”

Tambacounda : un malade mental viole une femme et se dit envoyé pour une “mission divine” - 10/09/2025

Le Qatar se réserve le droit de répondre à l'attaque israélienne, affirme son Premier ministre

Le Qatar se réserve le droit de répondre à l'attaque israélienne, affirme son Premier ministre - 09/09/2025

Parcelles Assainies : un jeune homme de 23 ans trouvé mort dans des circonstances troublantes à l’auberge « Lamnaye », sa partenaire et son ami interpellés

Parcelles Assainies : un jeune homme de 23 ans trouvé mort dans des circonstances troublantes à l’auberge « Lamnaye », sa partenaire et son ami interpellés - 09/09/2025

Guinée: le régulateur des médias rétablit un site privé d'informations suspendu

Guinée: le régulateur des médias rétablit un site privé d'informations suspendu - 08/09/2025

Transformer les risques agricoles en opportunités : la révolution silencieuse de la PARM mise en lumière lors de l’AFSF 2025

Transformer les risques agricoles en opportunités : la révolution silencieuse de la PARM mise en lumière lors de l’AFSF 2025 - 08/09/2025

Latmingué : Le Maire Macoumba Diouf accompagne les populations pour reverdir la commune et lance le projet 'un nouveau-né, un plant'

Latmingué : Le Maire Macoumba Diouf accompagne les populations pour reverdir la commune et lance le projet 'un nouveau-né, un plant' - 08/09/2025

Corniche Ouest : quand une querelle de rabatteurs tourne au meurtre à coups de briques

Corniche Ouest : quand une querelle de rabatteurs tourne au meurtre à coups de briques - 08/09/2025

« Évasion express, arrestation express » : l’évasion digne d’un film stoppée net au Camp pénal de Liberté VI, un détenu tente sa chance mais finit sa course au GMI

« Évasion express, arrestation express » : l’évasion digne d’un film stoppée net au Camp pénal de Liberté VI, un détenu tente sa chance mais finit sa course au GMI - 08/09/2025

Gouvernement du Sénégal : Permutation entre Dr Abdourahmane Diouf et Pr Daouda Ngom

Gouvernement du Sénégal : Permutation entre Dr Abdourahmane Diouf et Pr Daouda Ngom - 07/09/2025

Sénégal vs RD Congo : Pape Matar Sarr met l’accent sur l’unité et la victoire

Sénégal vs RD Congo : Pape Matar Sarr met l’accent sur l’unité et la victoire - 06/09/2025

Kalidou Koulibaly : « On continue à travailler pour mettre le Sénégal au sommet de l’Afrique! »

Kalidou Koulibaly : « On continue à travailler pour mettre le Sénégal au sommet de l’Afrique! » - 06/09/2025

Gamou chez la famille Tilala Fall : ferveur et chants Baye Fall pour la célébration de la nuit du Prophète

Gamou chez la famille Tilala Fall : ferveur et chants Baye Fall pour la célébration de la nuit du Prophète - 05/09/2025

Partage, foi et discipline : l’appel de Jupiter face aux dérives de la jeunesse

Partage, foi et discipline : l’appel de Jupiter face aux dérives de la jeunesse - 04/09/2025

Gamou 2025 : Dakar Dem Dikk mobilise plus de 300 bus et effectue 689 départs vers Tivaouane et Kaolack

Gamou 2025 : Dakar Dem Dikk mobilise plus de 300 bus et effectue 689 départs vers Tivaouane et Kaolack - 04/09/2025

Cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane : Le Khalife prêche la bonne parole et le respect de son prochain

Cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane : Le Khalife prêche la bonne parole et le respect de son prochain - 04/09/2025

Cérémonie officielle Gamou Médina Baye : le ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine réaffirme l'engagement de l'État pour les foyers religieux

Cérémonie officielle Gamou Médina Baye : le ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine réaffirme l'engagement de l'État pour les foyers religieux - 04/09/2025

Couverture gamou Tivaouane : 3.323 fonctionnaires de police mobilisés[...], près de 200 personnes interpellées

Couverture gamou Tivaouane : 3.323 fonctionnaires de police mobilisés[...], près de 200 personnes interpellées - 04/09/2025

Colonie de vacances au Maroc : 70 pupilles de la Nation s’envolent avec la Compagnie Air Sénégal

Colonie de vacances au Maroc : 70 pupilles de la Nation s’envolent avec la Compagnie Air Sénégal - 03/09/2025

Gamou 2025: La Senelec se déploie dans les cités religieuses

Gamou 2025: La Senelec se déploie dans les cités religieuses - 03/09/2025

Carburant volé, clandos ravitaillés : 9 chauffeurs d’Owatrans démasqués par la Dic pour un détournement de 4,5 millions Fcfa

Carburant volé, clandos ravitaillés : 9 chauffeurs d’Owatrans démasqués par la Dic pour un détournement de 4,5 millions Fcfa - 03/09/2025

Makhtar Pédro fils de Abdou Diouf : « À 90 ans, mon père reste un modèle de continuité et de république »

Makhtar Pédro fils de Abdou Diouf : « À 90 ans, mon père reste un modèle de continuité et de république » - 03/09/2025

Gamou 2025 - Réduction des dégâts de la route : la Brigade nationale des sapeurs-pompiers invite à un strict respect du code de la route

Gamou 2025 - Réduction des dégâts de la route : la Brigade nationale des sapeurs-pompiers invite à un strict respect du code de la route - 03/09/2025

Gamou 2025 : La police nationale dévoile son plan de circulation

Gamou 2025 : La police nationale dévoile son plan de circulation - 03/09/2025

Tivaouane-Thiénaba / Couverture sécuritaire et médicale du détachement de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers : 550 sapeurs-pompiers dont 25 officiers mobilisés

Tivaouane-Thiénaba / Couverture sécuritaire et médicale du détachement de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers : 550 sapeurs-pompiers dont 25 officiers mobilisés - 03/09/2025

Médina Baye - Amadou Mame Diop apporte la réplique à Ousmane Sonko et Cie :

Médina Baye - Amadou Mame Diop apporte la réplique à Ousmane Sonko et Cie : "Ce régime continue à s'enfermer dans une critique inconstructible, irresponsable et non fondé - 03/09/2025

Kaolack - Gamou 2025 : Coris Bank gâte ses clients avec un petit déjeuner royal et offre des packs d'eau et des nattes aux foyers religieux

Kaolack - Gamou 2025 : Coris Bank gâte ses clients avec un petit déjeuner royal et offre des packs d'eau et des nattes aux foyers religieux - 02/09/2025

RSS Syndication