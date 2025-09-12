Serigne Assane Kane claque la porte et lance la CODES : l’écologie au cœur du combat politique

C’est une rupture politique retentissante : Serigne Assane Kane, figure connue pour son franc-parler, a annoncé sa démission de FDS-Les Guelwaars pour fonder un nouveau mouvement, la Convergence Démocratique et Écologiste du Sénégal (CODES).

Dans une déclaration liminaire au ton offensif, il dénonce les ravages du capitalisme néolibéral et alerte sur l’urgence écologique qui menace le pays : érosion côtière, insécurité alimentaire, inondations et désertification. Pour lui, l’écologie n’est plus une option, mais une doctrine politique incontournable pour sauver le Sénégal.



Avec la CODES, Serigne Assane Kane entend fédérer citoyens et militants autour d’un projet à la fois écologique, démocratique et social, résolument tourné vers l’action. « Le moment est venu de définir une nouvelle voie démocratique en phase avec l’impératif écologique », a-t-il martelé, appelant à un sursaut patriotique pour bâtir un Sénégal plus vert, plus juste et plus démocratique. Le mouvement veut s’imposer comme un acteur majeur dans le débat politique, en intégrant la question environnementale au cœur des politiques publiques et des choix de société.



Sur le plan politique, la CODES se positionne clairement dans le camp du changement en soutenant le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Pour Serigne Assane Kane, l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 » incarne une rupture historique et doit être consolidé par des forces vives déterminées. Avec une promesse de loyauté et d’engagement, la CODES annonce son entrée fracassante sur l’échiquier politique sénégalais, prêt à peser de tout son poids dans la bataille pour un État souverain, prospère et juste.