Série d'agressions à Thiès: " Il serait irresponsable de passer sous silence la gestion insuffisante de la sécurité dans notre ville"( Ma Diakhaté Niang)"
À l'occasion de la journée d'initiation à l'escrime, sous la direction de Ndèye Bineta Diongue, championne plusieurs fois médaillée aux championnats d’Afrique, le président du mouvement And Sopi Thiès, a tenu à se prononcer sur l'insécurité galopante dans les différents quartiers de la cité du rail. " Nous tenons à exprimer nos condoléances les plus attristées aux familles durement éprouvées par les récentes agressions dans notre ville, ainsi que notre solidarité aux personnes blessées ou ayant perdu des biens. Ces drames rappellent avec force que la sécurité de nos enfants et de nos communautés doit rester une priorité absolue. Dans un contexte marqué par la recrudescence des agressions dans certains quartiers de Thiès, l’escrime apporte bien plus que des gestes sportifs. Elle développe des réflexes d’attention, de défense et de vigilance, utiles pour se protéger et protéger autrui au quotidien. Les agressions qui se multiplient et s’aggravent dans nos quartiers constituent une menace directe pour la tranquillité publique, la liberté de circulation et la sécurité de nos enfants. Ces actes, souvent commis en toute impunité, traduisent un climat d’insécurité qui ne peut plus être toléré", a-t-il regretté.
 
Il ne suffit pas de constater et de déplorer ; il faut agir collectivement.
 
" Nous appelons donc l’ensemble de la population à rester vigilante et solidaire :
 • Signaler immédiatement toute situation suspecte, •  Coopérer pleinement avec les forces de l’ordre, • Dénoncer sans crainte les comportements dangereux, • Participer activement aux initiatives locales de sécurisation des espaces publics", a-t-il renchéri. Avant d'ajouter en ces termes " 
La sécurité est l’affaire de tous, et chacun a un rôle à jouer. C’est pourquoi, And Sopi Thiès s’est engagé à mener et à accompagner toute action visant à combattre la délinquance juvénile, la consommation d’alcool, de chanvre ou de tout autre produit nuisible à la santé. Dans ce cadre, des activités sportives, culturelles et citoyennes seront régulièrement organisées afin de contribuer concrètement à la lutte contre les agressions et à la protection de notre jeunesse. Il serait irresponsable de passer sous silence la gestion insuffisante de la sécurité dans notre ville. Les autorités locales, et en particulier la Commune de Thiès Est, doivent assumer pleinement leurs responsabilités. Les citoyens ne peuvent pas se contenter de promesses ou d’actions ponctuelles alors que des vies sont en jeu".
 
" Nous demandons: L’éclairage public systématique des rues et ruelles, • La présence accrue de patrouilles de police et de gendarmerie, •  L’installation de caméras de surveillance dans les zones sensibles, •  La mise en place de comités de vigilance de quartier en partenariat avec les forces de l’ordre, • Des programmes éducatifs pour sensibiliser la jeunesse à la non-violence et au civisme. Nous appelons les autorités de la Commune de Thiès Est à se réveiller, à arrêter la simple gestion des affaires courantes et à s’investir pleinement dans la gestion de la vie quotidienne des populations. Cela implique de prendre en charge tout ce qui relève de leurs compétences, mais aussi de porter auprès des autorités administratives compétentes toutes les questions qui ne sont pas de leur ressort direct.
C’est cela, le minimum que nous puissions attendre de nos élus locaux", a lancé M. Niang.
 
Et de conclure " Cette journée d’initiation à l’escrime, organisée en pleine période de vacances scolaires, n’est pas seulement une activité sportive. Elle est un acte éducatif et citoyen. L’escrime, sport noble et exigeant, transmet des valeurs essentielles : discipline, respect, maîtrise de soi et esprit de compétition saine. Elle renforce la confiance en soi et la rigueur personnelle, autant d’atouts pour préparer nos enfants à affronter les défis de la vie. Cette journée d’initiation à l’escrime illustre ce que nous devons promouvoir : des enfants actifs, protégés et formés à des valeurs solides. Mais pour que ces valeurs s’épanouissent, il faut un environnement sûr".
Samedi 16 Août 2025
