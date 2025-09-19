Sénégal : un opposant en détention brièvement hospitalisé suite à un malaise


Un opposant sénégalais proche de l'ex-président Macky Sall, en détention depuis plusieurs mois, a été essentiellement hospitalisé à Dakar suite à un malaise dans la nuit du mercredi à jeudi, a indiqué à l'AFP vendredi son avocat Me Baboucar Cissé.

Député et maire d'une commune dans le nord du pays, Mouhamadou Ngom dit Farba est en détention depuis fin février 2025 "pour blanchiment, escroquerie sur les deniers publics et association de malfaiteurs".

En raison de son état de santé, M. Ngom a été transféré il ya une semaine dans un pavillon spécial pour les besoins de son suivi médical.

Mais dans la nuit du mercredi à jeudi vers 4H00 (locale et GMT), il "a subi un malaise" et "a été évacué d'urgence" à l'hôpital principal de Dakar, a indiqué son avocat Me Baboucar Cissé.

"Il a reçu des soins et a de nouveau été ramené au pavillon spécial", at-il ajouté.

Le cas de l'opposant suscite depuis plusieurs semaines des interrogatoires dans le pays, alors que ses avocats et proches ne cessent d'alerter sur son état de santé.

Des experts médicaux ont récemment conclu que celui-ci est incompatible avec une détention en milieu carcéral, après que les autorités judiciaires ont exigé un rapport d'expertise et de contre-expertise sur son état de santé.

Début septembre, trois organisations sénégalaises de défense des droits humains, ont exhorté les autorités judiciaires à prendre en compte ces conclusions à la suite d'une nouvelle demande de liberté provisoire introduite par les avocats de M. Ngom, qui a toutefois été rejetée.

Homme de confiance de l'ex-président Macky Sall (2012-2024), M. Ngom est accusé de blanchiment de capitaux par le biais de sociétés écrans qui auraient été utilisés pour des transactions suspectes d'une valeur de 125 milliards de francs CFA (plus de 192 millions d'euros), selon un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) un organe du ministère des Finances.

Ses proches dénoncent l'exécution d'une "commande politique" par la justice.

