Sénégal : remaniement ministériel , l'ambassadeur Cheikh Niang nommé ministre des Affaires étrangères

Le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé ce samedi soir à un remaniement de son équipe gouvernementale. Avec l'annonce de la nomination de l'ambassadeur Cheikh Niang au poste de ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, en remplacement de Yassine Fall.



Cette décision s'inscrit dans la nouvelle composition du gouvernement, qui vise à renforcer l'équipe en place. Cheikh Niang est une figure respectée et expérimentée de la diplomatie sénégalaise. Ancien ambassadeur aux États-Unis d'Amérique et ancien représentant permanent auprès des Nations unies, il a une longue carrière au service de son pays.