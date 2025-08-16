Sénégal : Une délégation officielle émiratie a pris part aux activités du Magal

Une délégation officielle émiratie a pris part aux activités du Magal de Touba 2025. Elle était composée de trois personnalités éminentes, sous la présidence du Dr Mohamed Mahjoub Ben Bayyah, chercheur au Forum d’Abu Dhabi pour la Paix et professeur à l’Université Mohammed bin Zayed des Sciences humaines. Il avait été officiellement mandaté par son grand-père, le savant éminent Cheikh Abdallah bin Cheikh al-Mahfoudh Ben Bayyah, Président du Conseil des Émirats pour la Fatwa, Président du Forum d’Abu Dhabi pour la Promotion de la Paix et Président de la Conférence africaine pour la Promotion de la Paix, afin de le représenter lors de cette occasion bénie. Deux autres membres ont accompagné le Dr Ben Bayyah au sein de la délégation, parmi lesquels le Dr Cheikh Ould Chorfa, Directeur du Bureau de la Conférence africaine pour la Promotion de la Paix à Nouakchott.

La délégation a été accueillie chaleureusement par Cheikh Ahmed Salem Niang, représentant du comité d’organisation, et a également eu l’honneur d’une audience particulière avec Sa Sainteté le Khalife général de la confrérie mouride, Cheikh Mohamed El Mountakha Mbacké ibn Cheikh Mohamed El Bachir, qu’Allah le préserve et le protège.

La délégation a pris part activement à plusieurs activités programmées, dans une atmosphère illustrant l’esprit de coopération et de fraternité sincère entre peuples frères, et reflétant la solidité des relations religieuses et culturelles qui unissent les Émirats arabes unis et la République du Sénégal.

À cette occasion, le chef de la délégation a rendu visite à Son Excellence Saeed Hamdan Mohamed Al Hantoubi Al Naqbi, Ambassadeur des Émirats arabes unis auprès de la République du Sénégal, à sa résidence dans la capitale, Dakar.