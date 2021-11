Sénégal Services : les espaces de Koungheul et Malem Hodar inaugurés par le DG de l’ADIE

Le Directeur général de l’ADIE, M. Cheikh Bakhoum, a entamé ce 26 novembre une tournée dans les régions du centre du pays en vue d’opérationnaliser les 12 espaces Sénégal Services des régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel.

L’espace de Kaffrine a été inauguré par le Président de la République, le 30 mai 2021.

Koungheul a été la première étape de la tournée. Dans ce département de la région de Kaffrine, Cheikh Bakhoum et sa délégation ont procédé avec le préfet et plusieurs maires, à la coupure du ruban marquant le lancement officiel de l’espace Sénégal Services avec le pôle emploi qui est déjà fonctionnel.

« Grâce à une présence dans tous les départements du Sénégal, les ESS serviront de guichet unique pour la généralisation de la dématérialisation des procédures administratives. Ils permettront d’impulser un nouveau paradigme de bonne gouvernance avec une plus grande transparence et célérité́ dans la délivrance de services et d’actes administratifs et de prendre en charge les besoins des usagers en terme d’accès aux opportunités d’emploi, d’entrepreneuriat, de formation et d’incubation », a expliqué le directeur général de l’ADIE.

Le préfet du département de Koungheul, Ousmane Niang, a lancé un appel vibrant aux différents services de l’État ainsi qu’aux populations pour une appropriation optimale de ce bijou.

Son homologue de Malem Hodar, Amadou Diop, a embouché la même trompette, puisque son département a constitué la deuxième étape de ce périple qui doit se poursuivre jusqu’au 1er décembre 2021. Malem Hodar a donc étrenné son espace Sénégal Services au grand bonheur des autorités mais aussi des populations qui sont venues nombreuses assister à la cérémonie d’inauguration...