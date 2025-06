Sénégal - Pétrole : L'exploitation de Yakaar Teranga reportée à une date indéterminée

La décision finale d'investissement (FID) concernant le champ gazier de Yakaar Teranga, initialement prévue pour le premier trimestre 2025, a été reportée. Cette annonce, relayée par un document du gouvernement sénégalais, vise à permettre aux parties prenantes de revoir leur stratégie de développement. L'objectif principal est d'assurer la disponibilité du gaz domestique pour 2027-2028 selon la revue "ConfidentielDakar".



Après plusieurs mois de discussions, les partenaires de la co-entreprise en charge du permis Cayar Offshore Profond (COP) n'ont pas réussi à s'entendre sur un plan de développement et d'exploitation conjoint des zones de découverte de Yakaar et Teranga.



Suite au retrait de BP du projet, Kosmos détient désormais 90 % du projet et Petrosen 10 %. Les deux ont choisi de suspendre l'avancement du projet afin d'évaluer les meilleures conditions d'exploitation.