Sénégal : Les prix des matériaux de construction poursuivent leur hausse


Sénégal : Les prix des matériaux de construction poursuivent leur hausse
Le marché sénégalais des matériaux de construction a connu une nouvelle hausse en juin 2025. Selon les dernières données publiées par l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), l’indice global des prix a progressé de 0,4 % par rapport au mois précédent, et de 3,4 % sur un an.
Cette évolution est principalement portée par le renchérissement des matériaux de base (+0,4 %), de la peinture (+2,1 %) et des matériaux pour étanchéité (+1,6 %). Le sable enregistre la plus forte hausse mensuelle parmi les intrants de base (+2,2 %), suivi du ciment ordinaire (+1,1 %). La flambée du sable, dont les prix bondissent de 58,3 % sur un an, s’explique par la fermeture des carrières non autorisées, réduisant l’offre sur le marché. À l’inverse, le fer à béton recule de 2,6 % en rythme mensuel.
Les prix des produits de peinture grimpent sous l’effet de la peinture à huile (+5,9 %), tandis que les matériaux pour étanchéité sont tirés par le feutre de bitume (+2,0 %). Dans le segment de l’électricité, les prix progressent de 1,0 %, soutenus par les câbles VGV (+2,4 %). Côté plomberie et sanitaire, la hausse reste modérée (+0,1 %), freinée par le recul des équipements en inox et des tuyaux plastiques.
Les matériaux de menuiserie affichent une faible progression (+0,1 %), avec un contraste entre la baisse des produits en bois (-1,9 %) et la hausse des produits en aluminium (+2,2 %). Quant aux revêtements de murs et sols, ils restent quasi stables (-0,1 %), les carreaux muraux (+0,7 %) compensant partiellement la baisse des carreaux de sol (-0,6 %).
Ce nouvel indice confirme la tendance haussière des prix observée depuis plusieurs mois, posant un défi supplémentaire pour les ménages et les entreprises du bâtiment, déjà confrontés à un contexte de coûts élevés.
Autres articles
Mardi 12 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Inflation annuelle : les prix à la consommation en hausse

Inflation annuelle : les prix à la consommation en hausse - 12/08/2025

De “Baabel” au commissariat de Zac Mbao: l’acteur El Hadj Moda Thioune arrêté après une course-poursuite

De “Baabel” au commissariat de Zac Mbao: l’acteur El Hadj Moda Thioune arrêté après une course-poursuite - 12/08/2025

Ouakam : la Sûreté urbaine fait tomber une mafia du sexe opérant sur Facebook

Ouakam : la Sûreté urbaine fait tomber une mafia du sexe opérant sur Facebook - 12/08/2025

Senum SA / Du petit écran… à la Dic : le double rôle troublant de l’acteur Serigne Saliou Ndiaye Qui détourne près de 46,4 millions F CFA grâce à la carte bancaire de l’entreprise

Senum SA / Du petit écran… à la Dic : le double rôle troublant de l’acteur Serigne Saliou Ndiaye Qui détourne près de 46,4 millions F CFA grâce à la carte bancaire de l’entreprise - 12/08/2025

Magal 2025: Senelec déploie un dispositif exceptionnel dans la ville Sainte

Magal 2025: Senelec déploie un dispositif exceptionnel dans la ville Sainte - 12/08/2025

15ème congrès du SAES : David Célestin Faye réélu secrétaire général

15ème congrès du SAES : David Célestin Faye réélu secrétaire général - 11/08/2025

Bel-Air : Deux individus arrêtés pour vol de batteries de camions et refus d'obtempérer

Bel-Air : Deux individus arrêtés pour vol de batteries de camions et refus d'obtempérer - 11/08/2025

MAGAL 2025- Malgré 43 forages, Touba confrontée à une pénurie d’eau… Le Point du Jour sur la situation qui prévaut à 48 h du magal.

MAGAL 2025- Malgré 43 forages, Touba confrontée à une pénurie d’eau… Le Point du Jour sur la situation qui prévaut à 48 h du magal. - 11/08/2025

Perturbations à Air Sénégal : Reprise progressive de plusieurs destinations

Perturbations à Air Sénégal : Reprise progressive de plusieurs destinations - 11/08/2025

Linguère : Deux accidents mortels en quelques heures

Linguère : Deux accidents mortels en quelques heures - 11/08/2025

MAGAL 2025: L’APR manifeste sa solidarité envers les victimes des inondations

MAGAL 2025: L’APR manifeste sa solidarité envers les victimes des inondations - 10/08/2025

Ousmane Chimère Diouf : « La justice n’est pas là pour suivre le rythme des politiciens…»

Ousmane Chimère Diouf : « La justice n’est pas là pour suivre le rythme des politiciens…» - 09/08/2025

MAGAL 2025 – Cérémonie d’évaluation/ « Mise à part l’autoroute, l’État n’a pas investi 100 milliards à Touba » (Cheikh Bass)

MAGAL 2025 – Cérémonie d’évaluation/ « Mise à part l’autoroute, l’État n’a pas investi 100 milliards à Touba » (Cheikh Bass) - 09/08/2025

Assemblée Générale élective de l’UMS : Cheikh Bâ élu président avec 146 voix

Assemblée Générale élective de l’UMS : Cheikh Bâ élu président avec 146 voix - 09/08/2025

Ousmane Diagne, Garde des Sceaux: « J’invite nos concitoyens à s'abstenir de poser un quelconque acte de nature à fragiliser notre institution judiciaire »

Ousmane Diagne, Garde des Sceaux: « J’invite nos concitoyens à s'abstenir de poser un quelconque acte de nature à fragiliser notre institution judiciaire » - 09/08/2025

MAGAL 2025 – Mbaye Dione sur les inondations à Touba: « Ça me fait très mal… La ville a majoritairement voté pour ce régime »

MAGAL 2025 – Mbaye Dione sur les inondations à Touba: « Ça me fait très mal… La ville a majoritairement voté pour ce régime » - 09/08/2025

Le réquisitoire froid d’Ousmane Chimère Diouf qui répond à l’Assemblée Nationale : « Aucune disposition de la loi ne lui confère la compétence d'entendre les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions »

Le réquisitoire froid d’Ousmane Chimère Diouf qui répond à l’Assemblée Nationale : « Aucune disposition de la loi ne lui confère la compétence d'entendre les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions » - 09/08/2025

MAGAL 2025- Recevant Barth, Cheikh Bass regrette qu’on veuille obliger les chefs religieux à suivre systématiquement les régimes politiques

MAGAL 2025- Recevant Barth, Cheikh Bass regrette qu’on veuille obliger les chefs religieux à suivre systématiquement les régimes politiques - 09/08/2025

( Dernière minute )- MBACKÉ: La toiture du stade municipal s’envole et fait plusieurs blessés signalés

( Dernière minute )- MBACKÉ: La toiture du stade municipal s’envole et fait plusieurs blessés signalés - 08/08/2025

Thiès- meurtre à Thialy:

Thiès- meurtre à Thialy: " chantages sexuels" et "menace à l'aide d'un couteau", âgée de 16 ans, " Maman tue froidement B. Niang - 08/08/2025

Commando, coffre-fort et bijoux : les dessous du cambriolage barbare chez l’architecte Lydia Assani à mbour…une enquête désormais entre les mains de la gendarmerie

Commando, coffre-fort et bijoux : les dessous du cambriolage barbare chez l’architecte Lydia Assani à mbour…une enquête désormais entre les mains de la gendarmerie - 08/08/2025

« Je contrôle la situation » … « Oui, je lui ai vendu le site il y a 3 ans ». : Les messages explosifs de “Leuk Daour” dans l’affaire Kocc Barma

« Je contrôle la situation » … « Oui, je lui ai vendu le site il y a 3 ans ». : Les messages explosifs de “Leuk Daour” dans l’affaire Kocc Barma - 08/08/2025

Affaire Kocc Barma – “El Professor” entre dans la partie : El Hadji Babacar Dioum, alias “Kocc” brise le silence et accuse

Affaire Kocc Barma – “El Professor” entre dans la partie : El Hadji Babacar Dioum, alias “Kocc” brise le silence et accuse - 08/08/2025

Me Oumar Youm enterre le Plan de redressement : « C’est une présentation de la fiscalité, un pan de l’économie. Ousmane Sonko s’est livré à un exercice de bavardage pendant 75 minutes »

Me Oumar Youm enterre le Plan de redressement : « C’est une présentation de la fiscalité, un pan de l’économie. Ousmane Sonko s’est livré à un exercice de bavardage pendant 75 minutes » - 07/08/2025

MAGAL 2025 – Cheikh Bass transmet au Président Diomaye le message du Khalife: « Serigne Mountakha vous porte profondément dans son cœur »

MAGAL 2025 – Cheikh Bass transmet au Président Diomaye le message du Khalife: « Serigne Mountakha vous porte profondément dans son cœur » - 07/08/2025

MAGAL 2025 – Le Président Bassirou Diomaye Faye chez le Khalife Général des Mourides: « L’être humain est au cœur de notre projet de société »

MAGAL 2025 – Le Président Bassirou Diomaye Faye chez le Khalife Général des Mourides: « L’être humain est au cœur de notre projet de société » - 07/08/2025

Cambriolage à la Résidence « Les Diamantines » : Le Commissariat de Saly précise son incompétence dans cette zone

Cambriolage à la Résidence « Les Diamantines » : Le Commissariat de Saly précise son incompétence dans cette zone - 07/08/2025

[ Entretien] Résultats catastrophiques à l’Examen d’État des Sages-femmes 2025 :

[ Entretien] Résultats catastrophiques à l’Examen d’État des Sages-femmes 2025 : "Il y a un problème de qualité de formation, de compétence des enseignants et de conditions d'encadrement", déplore la présidente de l’ANSFES - 07/08/2025

TOUBA – Les pieds dans l’eau, un père de famille s’indigne des manipulations politiques autour des inondations

TOUBA – Les pieds dans l’eau, un père de famille s’indigne des manipulations politiques autour des inondations - 07/08/2025

Nuit d’horreur à Mbour : cambriolage sanglant, viol collectif , 10 millions et des bijoux en or et diamant envolés chez l'architecte béninoise Lydia Assani

Nuit d’horreur à Mbour : cambriolage sanglant, viol collectif , 10 millions et des bijoux en or et diamant envolés chez l'architecte béninoise Lydia Assani - 07/08/2025

RSS Syndication