Sénégal : Les prix des matériaux de construction poursuivent leur hausse

Le marché sénégalais des matériaux de construction a connu une nouvelle hausse en juin 2025. Selon les dernières données publiées par l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), l’indice global des prix a progressé de 0,4 % par rapport au mois précédent, et de 3,4 % sur un an.

Cette évolution est principalement portée par le renchérissement des matériaux de base (+0,4 %), de la peinture (+2,1 %) et des matériaux pour étanchéité (+1,6 %). Le sable enregistre la plus forte hausse mensuelle parmi les intrants de base (+2,2 %), suivi du ciment ordinaire (+1,1 %). La flambée du sable, dont les prix bondissent de 58,3 % sur un an, s’explique par la fermeture des carrières non autorisées, réduisant l’offre sur le marché. À l’inverse, le fer à béton recule de 2,6 % en rythme mensuel.

Les prix des produits de peinture grimpent sous l’effet de la peinture à huile (+5,9 %), tandis que les matériaux pour étanchéité sont tirés par le feutre de bitume (+2,0 %). Dans le segment de l’électricité, les prix progressent de 1,0 %, soutenus par les câbles VGV (+2,4 %). Côté plomberie et sanitaire, la hausse reste modérée (+0,1 %), freinée par le recul des équipements en inox et des tuyaux plastiques.

Les matériaux de menuiserie affichent une faible progression (+0,1 %), avec un contraste entre la baisse des produits en bois (-1,9 %) et la hausse des produits en aluminium (+2,2 %). Quant aux revêtements de murs et sols, ils restent quasi stables (-0,1 %), les carreaux muraux (+0,7 %) compensant partiellement la baisse des carreaux de sol (-0,6 %).

Ce nouvel indice confirme la tendance haussière des prix observée depuis plusieurs mois, posant un défi supplémentaire pour les ménages et les entreprises du bâtiment, déjà confrontés à un contexte de coûts élevés.