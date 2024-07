Sénégal-Fécondité chez la femme : Elle passe de 5,3 enfants en 2002 à 4,2 enfants en 2023 (ANSD)

Le rapport de l’agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a été publié ce mardi en présence du ministre de l’économie du plan et de la coopération. Parmi les données divulguées figurent entre autres la diminution de la fécondité chez la femme. Le nombre moyen d'enfants par femme à la fin de sa vie procréative est passé de 5,3 enfants en 2002 à 4,2 enfants en 2023.



A l’exception de Diourbel, les régions les plus urbanisées ont les niveaux de fécondité les plus faibles: Dakar (2,8 enfants par femme), Ziguinchor (4,0 enfants par femme), Thiès (4,1 enfants par femme). En revanche, on compte en moyenne 6,0 enfants par femme pour Sédhiou et 5,8 enfants par femme pour Kaffrine.