Sénégal Examen 2023 : la Compta, l’épreuve redoutée et abhorrée par les candidats de la Steg

On est à quelques jours de la fermeture des écoles, au Sénégal, et donc actuellement, plusieurs établissements sont en train de préparer les compositions voire les examens. Durant ces deux derniers jours, les élèves de la série Steg et ceux de l'enseignement technique ont démarré les leurs, ceux des séries littéraires et scientifiques n'ont quant à eux pas encore débuté.







Dakaractu, s’est rendu aujourd’hui rendu au Lycée Delafosse pour voir comment les élèves passent leurs examens.







Après échanges avec les candidats, on peut ainsi noter un consensus général, les candidats ont bien approuvé les sujets d’hier, mais trouvent difficile ceux d’aujourd’hui, notamment l’électricité pour la serie T et la comptabilité pour la G.







Pour la Steg, la comptabilité comme toujours a encore une fois déstabilisé beaucoup d’élèves, ces derniers qui ont aussi beaucoup déploré et jugé minime le temps exigé pour le traitement du document de quatorze pages.