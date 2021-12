Sénégal : Des lobbies étrangers soupçonnés de néocolonialisme économique par l'association des régies publicitaires.

« Aujourd’hui il y a un déplacement des grandes enseignes européennes. Les budgets de communication se font de plus en plus rares dans l’espace européen et étranger… La seule source de revenus c’est de les déplacer dans les pays africains sous-développés. »



En marge de leur conférence de presse tenue ce jeudi pour dénoncer la destruction de plusieurs de leurs panneaux publicitaires (opérations de désencombrement de la DSCOS), Abdoulaye Thiam a alerté : "des manœuvres sournoises sont en train d’être faites par des lobbies étrangers afin de les exclure du secteur pour s’installer."



Mr Thiam de citer une entreprise française qui bénéficierait d’un soutien des autorités étatiques…