Sénégal-Burkina : La culture et le commerce au cœur du partenariat entre les deux pays

Le président de la république Bassirou Diomaye Faye a rendu visite au chef de la transition burkinabè, le Colonel Traoré. Une occasion pour le chef de l’État sénégalais, de passer en revue certains types de partenariat avec un pays d’Afrique connaissant un élan culturel incontestable.

En effet, le Sénégal et le Burkina Faso entretiennent des relations bilatérales dans des domaines stratégiques comme la Sécurité, l’Enseignement supérieur, la Formation professionnelle et surtout la culture. Dans ce secteur, les échanges entre Dakar et Ouagadougou se distinguent tant par leur exemplarité que par leur richesse. Il faut rappeler que l’édition 2021 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) qui a été placée sous le sceau de la Téranga sénégalaise en est une parfaite illustration. De même, le secteur de la communication reste également un axe de coopération important entre les deux États.





Ce qui est visible à travers les partages d’expérience, notamment en matière de production audiovisuelle, de Télévision numérique terrestre (TNT), entre autres. Un partenaire commercial important pour le Sénégal appartenant à la même zone économique (UEMOA), le Burkina Faso et le Sénégal entretiennent d’importants échanges commerciaux. Pour rappel, en 2022, les exportations de Dakar vers Ouagadougou ont atteint un montant de 35,338 milliards FCFA, soit 104 062 tonnes en poids net. Les préparations pour soupes, potages et bouillons représentent une part importante des expéditions vers le Burkina avec une hausse de +14,4%.