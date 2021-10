Semaine du Développement Durable : Dangote Cement Senegal capacite les femmes des communes hôtes à la transformation des produits locaux.

Dangote Cement Senegal organise chaque année la Semaine du Développement Durable. Un moment pendant lequel la cimenterie met en œuvre un programme d’activités étroitement liées aux Objectifs de Développement Durable (ODD) au profit des communes hôtes de Pout, Keur Moussa, Diass et Mont Rolland.



C'est dans ce sillage qu'elle a organisé une session de formation des femmes transformatrices de produits locaux sur le contenu local et les réseaux de distribution. Mariama Dione, présidente des femmes de Diass actives dans l’agroalimentaire, se félicite des leçons apprises de la rencontre, “ nous avons eu l'occasion d'avoir échangé avec une femme qui nous a beaucoup édifiées sur énormément de choses et je pense qu'ensemble nous allons relever les défis. Cette expérience va nous permettre de constituer un réseau des femmes de Keur Moussa, Pout, Diass et Mont-Rolland. Je pense que Dangote Cement Senegal sera toujours là pour nous accompagner".



Elle a également saisi l'occasion pour magnifier cette initiative de l'entreprise car, explique-t-elle, les femmes sont confrontées à beaucoup de problèmes surtout par rapport à la compréhension des enjeux du contenu local mais aussi par rapport à la disponibilité de formatrices de qualité. ‘’Grâce à Dangote Cement Senegal, nous avons aujourd’hui reçu une formation de qualité, vraiment digne de ce nom", s’est-elle réjouie.

Quant à la formatrice Maïmouna Diagne, elle a encouragé ses consœurs à s’intéresser au contenu local. "Au sortir de cette session de formation, nous attendons vraiment à ce que ces braves femmes puissent comprendre le souhait du Chef de l’État concernant le contenu local. Nous pensons avoir éclairé certains points et avoir démontré que le pétrole et le gaz ne sont pas seulement un travail technique, que c'est toute une chaîne de valeurs. Il y aura nécessairement un accompagnement sur la transformation des produits agricoles. Je pense que Dangote Cement Senegal est en train d'œuvrer dans ce sens. On les remercie et on fera un planning en ce sens", indique-t-elle.



Madame Maïmouna Diagne a toutefois beaucoup insisté sur les graves dangers que comporte l'utilisation excessive des bouillons culinaires. " Ils sont responsables de nombreux méfaits sur la santé. Il est temps que les femmes prennent leurs responsabilités parce que ce sont elles qui sont dans les cuisines. Il existe des alternatives. Les femmes de Keur Moussa ont, par exemple, évoqué les herbes aromatiques qu'elles préfèrent cultiver et les substituer aux bouillons culinaires.



Pour finir, elle a également alerté sur les risques encourus par les femmes s’activant dans la fabrication de produits détergents comme l’eau de javel, sans s'entourer des précautions nécessaires.