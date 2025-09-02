Séisme en Afghanistan: plus de 1400 morts, selon un nouveau bilan officiel

Plus de 1400 personnes ont péri dans le séisme de magnitude 6 qui a frappé l'est de l'Afghanistan et qui a fait également plus de 3100 blessés, d'après un bilan actualisé mardi par le gouvernement taliban. Zabihullah Mujahid, porte-parole du gouvernement, a indiqué dans un communiqué que 1411 personnes sont mortes et 3124 ont été blessées dans la seule province de Kounar, notant par ailleurs que plus de 5000 maisons y ont été détruites.
