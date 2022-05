Sécurité routière : lancement d’une campagne de sensibilisation pour lutter contre le phénomène des accidents

Après les instructions du président de la République lors du conseil des ministres précédent, l’Agence nationale de la sécurité routière (ANASAR) n’a pas voulu rester les bras croisés. En ce sens, plusieurs acteurs du transport, du gouvernement ainsi que des agents de la sécurité routière se sont aujourd’hui rejoints sur la table du directeur général de l’agence, Cheikh Omar Gaye, afin discuter sur la lutte contre l’insécurité routière et améliorer le comportement des usagers sur les routes.

Il est clair que depuis quelques mois les accidents et agressions routières se multiplient et cela malgré les efforts du gouvernement. Après s’être largement penché sur la question, trois leviers principaux de lutte ont donc été dégagés, à savoir la sensibilisation des personnes sur l’ensemble du territoire sénégalais, le renforcement de capacité des concernés mais aussi le contrôle et la sanction des fautifs.

Le lancement de cette campagne débutera le lundi 23 mai 2021 à l’esplanade du Grand Théâtre, plusieurs autorités y seront invitées tels le ministre du transport, le ministre chargé de l’intérieur, le ministre de la justice, le ministre de la santé ainsi que le ministre de l’éducation nationale.

Du côté de la presse, le directeur général de l’Anaser n’a pas omis de les impliquer davantage à la lutte en diffusant des vidéos de sensibilisation, qu’ils comptent tourner avec l’ensemble des influenceurs du Sénégal...