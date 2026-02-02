Tensions régionales : La Jordanie refuse d'être un « champ de bataille » entre l'Iran et ses adversaires

​Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a tapé du poing sur la table concernant l'implication de son pays dans les tensions croissantes au Moyen-Orient. Dans une déclaration ferme suite à un entretien avec son homologue iranien, la Jordanie réaffirme sa neutralité militaire et sa souveraineté.



​Dans un contexte de haute tension régionale, le chef de la diplomatie du Royaume de Jordanie, Ayman Safadi, s'est entretenu par téléphone avec le ministre iranien des Affaires étrangères, le Dr Abbas Araghchi. Au cœur des échanges : la désescalade et la protection de l'espace aérien jordanien.



​Le refus de servir de « base de lancement »



​Le message d'Amman est sans équivoque : la Jordanie ne se laissera entraîner dans aucun conflit par procuration. Ayman Safadi a martelé que le Royaume ne sera ni un « champ de bataille » pour une quelconque partie, ni un « tremplin » pour des opérations militaires visant l’Iran.

​« La Jordanie s'opposera, avec toutes ses capacités, à toute tentative de violation de son espace aérien qui menacerait la sécurité de ses citoyens », a déclaré le ministre.



​Priorité à la diplomatie et au dossier nucléaire



​Au-delà de la posture défensive, Amman plaide pour une solution politique globale. Le ministre a insisté sur la nécessité de privilégier le dialogue et la diplomatie pour résoudre les tensions actuelles, notamment en ce qui concerne le dossier nucléaire iranien.



​Pour la Jordanie, le respect de la souveraineté des États reste la condition sine qua non pour mettre fin à l’instabilité qui secoue la région.